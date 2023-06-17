سياسة
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قادة أفارقة يبحثون الصراع بأوكرانيا وبوتين يشيد "بمقاربة متوازنة" لإفريقيا
أبدى الرئيس الروسي خلال لقائه الوسطاء الأفارقة بشأن أوكرانيا، "استعداده لحوار بناء مع الراغبين في السلام"، مشيداً بـ"مقاربتهم المتوازنة" تجاه الأزمة. من جانبه شدد رئيس جنوب إفريقيا الذي ترأّس الوفد إن الدول الافريقية "تتأثر بشكل سلبي" بهذا النزاع.
قادة أفارقة يبحثون الصراع بأوكرانيا وبوتين يشيد "بمقاربة متوازنة" لإفريقيا
الاجتماع انعقد في مدينة سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا، والتي وصل إليها وفد الوساطة الإفريقية بعد زيارته كييف  / صورة: Reuters
17 يونيو 2023

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت "استعداده لحوار بنّاء مع الراغبين في السلام"، وذلك خلال لقائه الوسطاء الأفارقة في شأن أوكرانيا، مشيداً بـ"مقاربتهم المتوازنة" تجاه الأزمة.

وقال بوتين في مستهل الاجتماع الذي انعقد في مدينة سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا، التي وصل إليها وفد الوساطة الإفريقية بعد زيارته كييف، "نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة تجاه الأزمة الأوكرانية".

وأضاف "نحن منفتحون على حوار بنّاء مع الراغبين في سلام يستند الى مبادئ العدالة مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار".

وتابع بوتين: "في روسيا، نكنّ احتراماً كبيراً لموقف الدول الافريقية من أجل الحفاظ على الاستقرار (…) وندعم تطلعاتها نحو سياسة سلمية".

وقال إنه "يقدر" مساعي هذه الدول بحثاً عن سبل لتسوية النزاع الأوكراني، مشدداً على أن "التعزيز الشامل للعلاقات مع دول القارة الإفريقية أولوية في السياسة الخارجية" الروسية.

من جانبه قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس وفد الوساطة الإفريقية حول النزاع الأوكراني، إن "الحرب يجب أن تنتهي"، مشدداً على أن الدول الافريقية "تتأثر بشكل سلبي" بهذا النزاع.

إضافة إلى رامابوزا، ضم الوفد ثلاثة رؤساء آخرين، هم رئيس السنغال ماكي سال، ورئيس زامبيا هاكايند هيشيليما، وغزالي عثماني رئيس جزر القمر الذي يتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي، فضلاً عن ممثلين عن الكونغو وأوغندا ومصر.

في المقابل رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التفاوض مع موسكو مندداً بعملية "غش" من جانب روسيا في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية.

وقال بعد لقائه بالقادة الأفارقة في كييف الجمعة إن محادثات السلام مع روسيا لن تكون ممكنة إلا بعد أن تسحب موسكو قواتها من الأراضي الأوكرانية المحتلة، مضيفاً أنه لا يستطيع أن يفهم ماذا يمكن أن يحققه لقاء الوفد مع بوتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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