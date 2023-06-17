أقلعت طائرة ركاب مساء السبت من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي اليمنية، إلى مدينة جدة السعودية، للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

وذكر مصدر ملاحي بمطار صنعاء الدولي للأناضول، أن "رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت من المطار مساء اليوم، في طريقها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية".

وأوضح المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن "الطائرة تقل 275 من اليمنيين الذين غادروا من أجل أداء فريضة الحج".

ولفت إلى أن "هذه هي أول رحلة جوية تجارية تنطلق من مطار صنعاء مباشرة إلى السعودية، منذ إغلاقه عام 2016".

والخميس، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان، "تسهيل وصول الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن".

وأفاد البيان بأن ذلك "يأتي امتداداً لحرص السعودية على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية إلى تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية".

وفي 2022، أعيد تشغيل رحلات جوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان فقط، بعد توقف للرحلات التجارية استمر منذ أغسطس/آب 2016.

ومنذ فترة، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن منها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتتكثف منذ شهور مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.