سياسة
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السودان.. هدنة جديدة 72 ساعة بين الجيش والدعم السريع برعاية سعودية-أمريكية
تبدأ هدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حسبما أعلنت الرياض وواشنطن بكل أنحاء البلاد 72 ساعة بدءاً من صباح غد الأحد. واتفق الطرفان على الامتناع عن التحركات والهجمات بكل أنواعها خلال وقف إطلاق النار.
السودان.. هدنة جديدة 72 ساعة بين الجيش والدعم السريع برعاية سعودية-أمريكية
الرياض وواشنطن تعلنان هدنة 72 ساعة بين الجيش السوداني والدعم السريع - أرشيفية / صورة: AFP
17 يونيو 2023

أعلنت الرياض وواشنطن مساء السبت اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 72 ساعة اعتباراً من الـ06:00 صباح غد الأحد (04:00 ت.غ).

جاء ذلك في بيان مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، نشرته وزارة خارجية المملكة.

وقال البيان إن "ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتفقوا على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارا من 18 يونيو/حزيران الجاري الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت الخرطوم".

وأضاف: "اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية في أثناء وقف إطلاق النار".

وتابع: "اتفق الجانبان على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".

ودعا البيان طرفَي الصراع إلى "النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام لوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف".

وأكد أنه "في حال عدم التزام الطرفين وقف إطلاق النار لمدة (72) ساعة، سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة".

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/أيار الماضي محادثات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين لالتزام حماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.

ويتبادل طرفا الصراع بالسودان الاتهامات بارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في إنهاء الاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، والتي خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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