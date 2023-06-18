سياسة
2 دقيقة قراءة
بـ"خطة إنقاذ اقتصادي".. الرئيس الأمريكي يُطلِق حملته الانتخابية
أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن حملته الانتخابية للاستحقاق الرئاسي 2024، من ولاية بنسلفانيا. وأوضح أن التضخم الذي ضرب الولايات المتحدة منذ مدة بدأ يأخذ منحنى تنازلياً الآن، قائلاً: "التضخم مستمر في الانخفاض وبات نصف ما كان عليه قبل عام".
بـ"خطة إنقاذ اقتصادي".. الرئيس الأمريكي يُطلِق حملته الانتخابية
دافع بايدن عن حصيلة ولايته الأولى قائلاً: لقد وفرنا وظائف أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. / صورة: AFP
18 يونيو 2023

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، حملته الانتخابية للاستحقاق الرئاسي 2024، من ولاية بنسلفانيا شرقي الولايات المتحدة.

وخلال تجمّع ضمّ أنصاره بالولاية، وصف بايدن نفسه بـ"الرئيس الأكثر دعماً للنقابات العمالية في تاريخ الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن الطبقة الوسطى هي التي بنت البلاد.

ودافع بايدن عن حصيلة ولايته الأولى، قائلاً: "لقد وفرنا وظائف أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنه جاء إلى المنصب "بخطة إنقاذ اقتصادي"، وفق ما نقلته قناة الحرة المحلية.

وأوضح أن التضخم الذي ضرب الولايات المتحدة منذ مدّة بدأ يأخذ منحنى تنازلياً الآن، قائلاً: "التضخم مستمر في الانخفاض وبات نصف ما كان عليه قبل عام".

وكان بايدن أعلن ترشحه لولاية ثانية في أبريل/نيسان الماضي، مشيراً إلى استثمار إدارته في البنية التحتية وتوفير فرص العمل.

وفي هذا الصدد أكد أن مشروعه للاستثمار في البنى التحتية سيوفر مئات الآلاف من الوظائف.

وتحدّث بايدن عن حزمة البنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار، التي جرى تمريرها بدعم من الحزبين في الكونغرس.

وقال: "في غضون 10 سنوات سينظر الأمريكيون حولهم ويقولون: يا إلهي! انظر إلى ما فعلناه!.. انظر إلى الطرق والجسور والمطارات في البلاد!".

وكشف الرئيس الأمريكي في سياق مداخلته أن إدارته أطلقت 32 ألف مشروع بنية تحتية في جميع أنحاء البلاد.

واختار بايدن تنظيم أول تجمّع سياسي له لإعادة انتخابه في 2024 بمشاركة النقابات في فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا، بهدف دعم جزء رئيسي من ائتلافه السياسي وتعزيز الدعم بين الناخبين من الطبقة العاملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us