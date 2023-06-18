قالت السلطات الفرنسية إنّ 12 شرطياً أصيبوا، السبت، في اشتباكات مع متظاهرين في مقاطعة سافوي الفرنسية، إذ تحوّل احتجاج على مشروع لمد خط للقطارات فائقة السرعة في جبال الألب إلى أعمال عنف.

تجمّع نحو ألفَي متظاهر في مورين فالي للاعتراض على إقامة خط للسكك الحديدية يشمل إنشاء نفق للربط بين مدينة ليون الفرنسية ومدينة تورين الإيطالية.

وقال رئيس منطقة سافوي، فرانسوا رافيير، في مؤتمر صحفي إنّ المحتجين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة، مما دفع الشرطة إلى الرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وهو ما تسبب في إصابة أحد المحتجين.

وأضاف أن قوات الأمن ستظل في المكان طَوال الليل للحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.

وكشف وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن أعداد المصابين من الشرطة في تغريدة على تويتر. وقال المسؤولون إن عمليات التفتيش على الحدود كشفت عن 400 قطعة من الأسلحة البيضاء والمطارق، فيما أعادت أجهزة الأمن 96 شخصاً من المعروفين لديها إلى إيطاليا.