دخلت هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيّز التنفيذ في السودان صباح الأحد، عشيّة انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد.

وسبق للجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن أبرما، وفي غالب الوقت بوساطة سعودية-أمريكية، أكثر من هدنة منذ اندلاع النزاع بينهما في 15 أبريل/نيسان، لكن لم تُلتزَم كُليّاً على الأرض.

لكنّ الطرفين التزما إلى حدٍّ بعيدٍ الهدنة الأخيرة التي سرت نهاية الأسبوع الماضي لمدة 24 ساعة. وأكّد شهود لوكالة الصحافة الفرنسية في حينه أن الهدنة وفّرت هدوءاً لم يعهدوه منذ بدء القتال، إلا أن المعارك استؤنفت فور انتهاء وقت اتفاق وقف النار.

ودخلت الهدنة الجديدة حيز التنفيذ عند السادسة بالتوقيت المحلي (04:00 ت.غ). وبعد ساعة على بدئها، أفاد شهود في الخرطوم بأن الأوضاع لا تزال "هادئة".

وأبدى سكان في العاصمة رغبتهم في أن تكون اتفاقات وقف النار أطول.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة ليل السبت عن "اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتباراً من 18 إلى 21 يونيو/حزيران".

وأكّد البيان أن الطرفين تعهدا بأنهما "سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيّرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات"، وسيسمحان بـ"حرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".

وأكّد الجيش موافقته على الهدنة، لكنه أشار إلى "أننا سنتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها المتمردون خلال مدة سريانها".

وأكّدت قوات الدعم التزامها "ما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية، لا سيما تسهيل إيصال المساعدات (...) وفتح الممرات الآمنة للمواطنين".

مؤتمر في جنيف

وتتزامن الهدنة المعلنة مع مؤتمر لتنسيق الاستجابة الإنسانية ينطلق يوم الاثنين في جنيف.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان المقدّر بـ45 مليوناً، إلى المساعدة في بلد كان يُعَدّ من أكثر دول العالم فقراً حتى قبل النزاع.

وتسببت المعارك بنقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وتؤكد مصادر طبية أن ثلاثة أرباع المستشفيات الواقعة في مناطق القتال باتت خارج الخدمة.

وأعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى أن المؤتمر هدفه "إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة".

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/ أيار الماضي محادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين لالتزام حماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.

ويتبادل طرفا الصراع بالسودان الاتهامات بارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في إنهاء الاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، التي خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.