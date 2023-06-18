سياسة
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شاهد | مقتل 11 شخصاً وفقدان 20 جرّاء إعصار جنوب البرازيل
لقي 11 شخصاً حتفهم جرّاء الإعصار الذي ضرب جنوب البرازيل (الجمعة)، فيما لا يزال 20 آخرون في عِداد المفقودين.
شاهد | مقتل 11 شخصاً وفقدان 20 جرّاء إعصار جنوب البرازيل
إعصار يتسبب في مقتل 11 وفقدان 20 جنوب البرازيل / صورة: AFP
18 يونيو 2023

قالت السلطات في ولاية ريو غراند دو سول، جنوب البرازيل، إن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار خارج المدار المنطقة يوم الجمعة.

وقالت حكومة الولاية في بيان صحفي إن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، وإن طائرات هليكوبتر تحلّق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثاً عن 20 شخصاً ما زالوا في عِداد المفقودين.

كانت بلدة كارا التي يبلغ تعدادها أكثر من 8 آلاف شخص أكثر المناطق تضرراً على مسار الإعصار.

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي، الذي زار المنطقة: "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في (بلدة) كارا. من الضروري أن نتمكن، بطريقة منظمة، من تحديد‭ ‬المناطق الرئيسية المتضررة، وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم على وجه السرعة".

ولجأ الكثير من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء داخلها، وأصدرت السلطات تحذيراً من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق.

وقال حاكم الولاية إن السلطات نفّذت 2400 عملية إنقاذ في اليومين الماضيين.

والفيضانات التي تؤدي إلى سقوط قتلى شائعة في البرازيل وتتسبب في حدوث دمار على نطاق واسع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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