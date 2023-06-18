سياسة
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شاهد | حريق هائل يندلع في عبّارة فلبينية على متنها 120 شخصاً
تمكنت السلطات في الفلبين من إنقاذ ركاب كانوا على متن سفينة اندلع بها حريق. وأظهرت مقاطع فيديو ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من طابقين في أحد طرفي العبّارة إسبيرانزا ستار، إذ استخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لإخماد الحريق.
شاهد | حريق هائل يندلع في عبّارة فلبينية على متنها 120 شخصاً
اندلاع حريق في عبّارة فلبينية على متنها 120 شخصاً. / صورة: AFP
18 يونيو 2023

نشب حريق في عبّارة فلبينية تُقِلّ 120 من الركاب وأفراد الطاقم في أثناء إبحارها، الأحد، وفق ما صرح به مسؤولون في خفر السواحل.

وجرى إرسال سفينة تابعة لخفر السواحل لإخماد النيران وإنقاذ الأشخاص الذين على متنها.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها خفر السواحل ألسنة اللهب والدخان الأسود تتصاعد من طابقين في أحد طرفي العبّارة إسبيرانزا ستار، إذ استخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لمحاولة إخماد الحريق.

ولم يُشاهَد أي من الركاب، البالغ عددهم 65 راكباً، وطاقم العبّارة البالغ عددهم 55 فرداً، على متن العبّارة المحترقة بناءً على الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها خفر السواحل.

وتُعَدّ حوادث البحر شائعة في أرخبيل الفلبين بسبب العواصف المتكررة والسفن التي لا تجري صيانتها بشكل جيد، ناهيك بالاكتظاظ وعدم اتباع قواعد السلامة، لا سيما في المقاطعات النائية.

وفي مارس/آذار اندلع حريق ليلاً قبالة جزيرة باسيلان الجنوبية، في عبّارة كانت تُقِلّ نحو 250 شخصاً، ولقي وقتها ما لا يقل عن 31 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم حتفهم.

وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 1987 غرقت العبّارة دونا باز بعد اصطدامها بناقلة وقود، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص في أسوأ كارثة بحرية في العالم خلال زمن السلم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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