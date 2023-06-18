أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته "ستخفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى".

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الاعتيادية الـ30 لمجلس المصدّرين وحفل تكريم رجال الأعمال الأكثر تصديراً في إسطنبول.

وقال أردوغان: "سنخفض نسبة التضخم التي كانت مصدر إزعاج لنا وللعالم كله لفترة إلى خانة واحدة مرة أخرى".

وأردف أردوغان أن هذه العملية هي أولوية في مهامّ عمل موظفي قطاع الاقتصاد، مشيراً إلى أن حكومته "سوف تتحرك نحو أهدافها على محور النمو من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات والفائض الحالي".

وأضاف الرئيس التركي: "سنقلل عبء الطاقة الذي يمثل أكبر مشكلاتنا في التجارة الخارجية، مع غاز البحر الأسود ومحطة أق قويو للطاقة النووية والموارد المتجددة".

وأكد أن بلاده ستحطم أرقام الصادرات والنمو وترتقي بهما من أجل تحقيق هدف "تركيا القوية".

كما أعلن أردوغان أن بلاده تهدف إلى "زيادة حصة الصادرات الإلكترونية إلى 10%".

وأعرب عن أن ارتفاع الصادرات يُعَدّ نجاحاً إيجابياً وهاماً، لكنه لا يكفي أبداً لرؤية "مئوية تركيا".

وأعرب أردوغان عن رغبة بلاده في زيادة قيمة صادراتها إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي.

وقال أردوغان: "نرغب في زيادة صادراتنا بنهاية 2023 إلى 265 مليار دولار رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، وإلى 285 مليار دولار العام القادم".

وأكد أن تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028.

وفي سياق آخر، أفاد بأن "تركيا ستشهد بإذن الله استقبال مليونَي سائح في قطاع السياحة العلاجية خلال 2023".