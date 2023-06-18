سياسة
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وفد إفريقي يقدّم مقترحات لإنهاء الحرب بأوكرانيا.. وموسكو: يصعب جداً تنفيذها
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الخطة التي تَقدّم بها وفد الوساطة الإفريقية من الصعب جداً تنفيذها، إلا أن الرئيس بوتين أبدى اهتمامه بدرسها.
وفد إفريقي يقدّم مقترحات لإنهاء الحرب بأوكرانيا.. وموسكو: يصعب جداً تنفيذها
وفد الوساطة الإفريقية يتقدم بمقترحات من 10 نقاط لإنهاء الحرب في أوكرانيا / صورة: AFP
18 يونيو 2023

دعا وفد الوساطة الإفريقية (السبت)، أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، مقدّماً مقترحات رأت موسكو أنه "يصعب جداً تنفيذها"، غداة رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هذه المبادرة الدبلوماسية لوضع حد للنزاع.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، الذي ترأس وفد الوسطاء الأفارقة، في مستهلّ اجتماعٍ مع بوتين في سان بطرسبرغ بشمال غربي روسيا: "لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية (...) نأمل أن تنتهي هذه الحرب".

وأضاف: "من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب"، مشدداً على أن الدول الإفريقية "تتأثر سلباً" بهذا النزاع.

ووفقاً لرامابوزا، يمكن تلخيص مقترحات السلام الإفريقية في عشر نقاط، بما فيها خفض التصعيد من الجانبين، والاعتراف بسيادة الدول كما تعترف بها الأمم المتحدة، وتوفير ضمانات أمنية لجميع الأطراف، ورفع العراقيل أمام تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وتحرير أسرى الحرب، وإعادة الإعمار.

وفي نهاية الاجتماع قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن هذه الخطة الإفريقية "يصعب جداً تنفيذها"، لكنه أضاف رغم ذلك أن "الرئيس بوتين أبدى اهتمامه بدرسها"، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية.

وضم الوفد أربعة رؤساء إلى جانب رامابوزا: ماكي سال من السنغال، وهاكيندي هيشيليما من زامبيا، وغزالي عثماني من جزر القمر التي ترأس الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

"مقاربة متوازنة"

وفي وقت سابق قال بوتين: "نحن نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية".

وأضاف: "نحن منفتحون على حوار بنّاء مع الراغبين في سلام يستند إلى مبادئ العدالة، مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار".

كان الرئيس الأوكراني قد رفض (الجمعة)، التفاوض مع موسكو، مندداً بعملية "غش" من جانب روسيا في خضمّ هجومٍ مضادّ تشنه القوات الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد: "واضح أن روسيا تحاول مجدداً استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش. لكنّ روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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