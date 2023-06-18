أعلنت طهران أن المحادثات بين وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان جرت في "أجواء جيدة وإيجابية وبنّاءة".

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، السبت.

وقال كنعاني للصحفيين، عقب اللقاء بين الوزيرين بطهران أمس، "إنّ الجانبين استعرضا شتّى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يشمل الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، فضلاً عن التوافقات الجيدة التي توصلا إليها في ما يخص الخطوات المستقبلية لتوسيع العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب اللقاء الثنائي، وقدّما شرحاً حول نتائج المباحثات الثنائية، وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء السبت، وزير الخارجية السعودي في طهران، حسب قناة الإخبارية السعودية، دون تفاصيل أكثر.

وكان وزير الخارجية السعودي قال في وقت سابق مساء السبت، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، إنه سيلتقى رئيس إيران وينقل إليه دعوة المملكة لزيارتها "قريباً".

وهذه أول زيارة لمسؤول سعودي إلى إيران منذ نحو 7 سنوات.

وفي 10 مارس/آذار الماضي أعلنت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة آنذاك.

​​​​​​​ والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية افتتاح سفارة طهران في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة.