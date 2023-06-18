بمبانيها التاريخية التي تنتمي إلى ثقافات وفترات مختلفة، مع بصمة عثمانية واضحة تطغى على المدينة، تستضيف إسكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، سنوياً آلاف السياح في جميع أوقات العام.

ويتوافد السياح المحليون والأجانب لزيارة آثار المدينة التي تتحدى القِدم، والتي يرجع أغلبها إلى العهد العثماني، إذ إنّ المدينة التي تحتضن ثقافات وديانات مختلفة تغص جنباتها بالآثار العثمانية، أبرزها جسر السلطان محمد الفاتح وجامع السلطان مراد الثاني والحمام التركي والبازار المزدوج وأول برج ساعة في الدولة العثمانية.

جسر السلطان محمد الفاتح

يُعَدّ جسر السلطان محمد الفاتح أحد أهم المعالم العثمانية النادرة والمميزة في إسكوبيه.

الجسر الذي يُعرف أيضاً باسمه التركي "طاش كوبري" (الجسر الحجري)، يربط بين ضفتي نهر فاردار، الذي يمر من وسط المدينة.

بداية بناء الجسر كانت في عهد السلطان مراد الثاني واكتمل في عهد السلطان محمد الفاتح، ويسهل على سكان المدينة شؤون حياتهم اليومية ويقف شاهداً على مئات السنين من تاريخ المدينة.

جامع السلطان مراد الثاني

يقع جامع السلطان مراد الثاني على تل يطل على وسط المدينة، ويُعتبر أكبر جامع ومسجد في إسكوبيه. بُني الجامع بأمر من السلطان العثماني مراد الثاني بين عامَي 1436 و1437، ويتميز بهندسته المعمارية البديعة.

جرى ترميم الجامع بين عامَي 2016-2020 بدعم وإشراف وكالة التعاون والتنمية التركية "تيكا"، ليجري بعدها فتح أبواب الجامع أمام المصلين مرة أخرى.

أول برج ساعة في الدولة العثمانية

يرتفع برج الساعة بجوار جامع السلطان مراد الثاني، ويعتبر أول برج للساعة بني في الدولة العثمانية. يبلغ طول برج الساعة 40 متراً، فيما تحمل بنيته المعمارية خصائص الفترة الكلاسيكية الجديدة.

من مدينة سيجيت في المجر، جرى إحضار ساعة البرج لينطلق تشييد الصرح عام 1566 وينتهي العمل فيه بعد 7 سنوات. ووفقاً للمعلومات التاريخية، ظل الخبير المجري الذي كُلّف تشغيل الساعة يقيم إلى جوار البرج في إسكوبيه حتى اكتمال المشروع.

مسجد مراد باشا

وفي وسط المدينة بني مسجد مراد باشا في بداية القرن الخامس عشر، ويعتبر معلماً مهماً ورمزاً من رموز المدينة، فضلاً عن كونه أحد أكثر الأماكن زيارة في إسكوبيه.

ورغم تضرره جراء الحرائق والزلازل وتعاقب السنين، فإنّ المسجد لا يزال قائماً بقوة وسط إسكوبيه وشاهداً على تاريخها.

الحمام المزدوج

يُعَدّ الحمام المزدوج صرحاً آخر من الفترة العثمانية، ويقع قرب مسجد مراد بالا داخل البازار التركي في المدينة القديمة، ويُستخدم اليوم معرضاً فنياً.

بنى الحمام إسحاق أوغلو عيسى بك في القرن الخامس عشر، ونظراً إلى أنه يتكون من جزأين رئيسيين، فقد جرت تسميته باسم "الحمام المزدوج".

البازار التركي

أحد أكثر المواقع ازدحاماً وسط إسكوبيه هو البازار التركي، إذ يصطحب السياح والزوار بين المحلات والدكانين المصطفّة على جانبي الشارع، في رحلة عبر التاريخ.

ويُعرف هذا المكان أيضاً باسم أكبر بازار تاريخي في منطقة البلقان، ومن الممكن رؤية جميع أنواع الحرفيين، وخصوصاً النحاسين وصانعي الغلايات والحدادين في هذا البازار التاريخي.