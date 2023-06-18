تشهد مدينة إسطنبول يومياً عروضاً ضوئية وليزرية في برج الفتاة المصنف من المعالم الثقافية والتاريخية للمدينة.

العروض الضوئية والليزرية التي تنظمها وزارة الثقافة والسياحة التركية تبدأ يومياً بحلول الساعة العاشرة مساء (19:00 ت.غ).

وتحظى العروض باهتمام ومتابعة سكان إسطنبول والسياح القادمين إليها، إذ يلتقطون الصور والمقاطع المصورة خلال الفعالية.

واعتباراً من 11 مايو/ أيار الماضي، عاد "برج الفتاة" لاستقبال زواره، وذلك عقب انتهاء أعمال ترميم واسعة.

ويُعتقد أن البرج، الواقع على جزيرة صغيرة على بُعد 200 متر من الشاطئ، قد بُني عام 1110م في عهد الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس كومنينوس، كهيكل خشبي محمي بجدار حجري.