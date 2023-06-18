سياسة
1 دقيقة قراءة
شاهد | برج الفتاة في إسطنبول يتزيّن بعروض ضوئية ليزرية يومية
تشهد مدينة إسطنبول يومياً عروضاً ضوئية وليزرية في برج الفتاة المصنّف من المعالم الثقافية والتاريخية للمدينة. وتحظى العروض باهتمام ومتابعة سكان إسطنبول والسياح القادمين إليها، إذ يلتقطون الصور والمقاطع المصورة خلال الفعالية.
شاهد | برج الفتاة في إسطنبول يتزيّن بعروض ضوئية ليزرية يومية
العروض الضوئية والليزرية التي تنظمها وزارة الثقافة والسياحة التركية / صورة: AA
18 يونيو 2023

تشهد مدينة إسطنبول يومياً عروضاً ضوئية وليزرية في برج الفتاة المصنف من المعالم الثقافية والتاريخية للمدينة.

العروض الضوئية والليزرية التي تنظمها وزارة الثقافة والسياحة التركية تبدأ يومياً بحلول الساعة العاشرة مساء (19:00 ت.غ).

وتحظى العروض باهتمام ومتابعة سكان إسطنبول والسياح القادمين إليها، إذ يلتقطون الصور والمقاطع المصورة خلال الفعالية.

واعتباراً من 11 مايو/ أيار الماضي، عاد "برج الفتاة" لاستقبال زواره، وذلك عقب انتهاء أعمال ترميم واسعة.

ويُعتقد أن البرج، الواقع على جزيرة صغيرة على بُعد 200 متر من الشاطئ، قد بُني عام 1110م في عهد الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس كومنينوس، كهيكل خشبي محمي بجدار حجري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us