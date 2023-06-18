ألقت السلطات التركية القبض على إرهابي من تنظيم PYD في ولاية شانلي أورفه جنوبي البلاد في أثناء محاولته التسلل من سوريا.

وشدّدت السلطات الأمنية تدابيرها على الخط الحدودي بعد تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بعزم إرهابي التسلل إلى تركيا من جهة سوريا.

وتمكنت الفرق الأمنية من إلقاء القبض على الإرهابي على الخط الحدودي، وتبين أنه ينتمي إلى تنظيم PYD (الجناح السياسي لتنظيم YPG الإرهابي).

وأشار مراسل الأناضول إلى بدء الإجراءات القضائية بحق الإرهابي.

يُذكر أن تنظيم YPG يُعتبر ذراع تنظيم PKK الإرهابي في سوريا.