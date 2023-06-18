سياسة
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تركيا.. القبض على إرهابي من تنظيم PYD في أثناء محاولته التسلل من سوريا
ألقت السلطات التركية القبض على إرهابي في ولاية شانلي أورفه جنوبي البلاد في أثناء محاولته التسلل من سوريا. وتمكنت الفرق الأمنية من إلقاء القبض على الإرهابي على الحدود، وتبيّن أنه ينتمي إلى تنظيم PYD (الجناح السياسي لتنظيم YPG الإرهابي).
تركيا.. القبض على إرهابي من تنظيم PYD في أثناء محاولته التسلل من سوريا
تبين أن الإرهابي ينتمي إلى تنظيم PYD (الجناح السياسي لتنظيم YPG الإرهابي). / صورة: AA
18 يونيو 2023

ألقت السلطات التركية القبض على إرهابي من تنظيم PYD في ولاية شانلي أورفه جنوبي البلاد في أثناء محاولته التسلل من سوريا.

وشدّدت السلطات الأمنية تدابيرها على الخط الحدودي بعد تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بعزم إرهابي التسلل إلى تركيا من جهة سوريا.

وتمكنت الفرق الأمنية من إلقاء القبض على الإرهابي على الخط الحدودي، وتبين أنه ينتمي إلى تنظيم PYD (الجناح السياسي لتنظيم YPG الإرهابي).

وأشار مراسل الأناضول إلى بدء الإجراءات القضائية بحق الإرهابي.

يُذكر أن تنظيم YPG يُعتبر ذراع تنظيم PKK الإرهابي في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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