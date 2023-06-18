سياسة
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الخطوط الجوية التركية تفوز بجائزة Export Champion لعام 2022
حصلت الخطوط الجوية التركية (THY) على جائزة Export Champion بعد بلوغ قيمة صادراتها 15 ملياراً و769 مليون دولار في عام 2022، فيما تسلّم رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية أحمد بولات الجائزة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
الخطوط الجوية التركية تفوز بجائزة Export Champion لعام 2022
بولات: بصفتنا الناقل الوطني لتركيا فإننا نحمل فخراً ومسؤولية كبيرين على أجنحتنا ونحن نرفع علمنا في السماء بهذه المسؤولية. / صورة: AA
18 يونيو 2023

حصلت الخطوط الجوية التركية (THY) على جائزة Export Champion بعد بلوغ قيمة صادراتها 15 ملياراً و769 مليون دولار في عام 2022.

جاء ذلك وفقاً لبيان أدلى به المكتب الإعلامي للخطوط التركية عقب حفل توزيع جوائز أبطال التصدير، أمس السبت.

وتسلّم رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية أحمد بولات الجائزة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعقب تسلّمه الجائزة قال بولات: "بصفتنا الناقل الوطني لتركيا فإننا نحمل فخراً ومسؤولية كبيرين على أجنحتنا ونحن نرفع علمنا في السماء بهذه المسؤولية… نعمل من أجل بلادنا للوصول إلى أهدافها المستقبلية في أسرع وقت ممكن وزيادة مساهمتنا في اقتصادنا كل عام".

وأضاف: "بصفتنا ناقلاً عالمياً، فقد أكملنا عام 2022 بأداء تُحسَد عليه صناعتنا. يسعدنا اليوم تسلُّم الجائزة عن هذا الإنجاز. سنواصل نشر الأجنحة والارتقاء والإسهام في تحقيق هذه الرؤية نحو هدف أن نصبح من أفضل خمس شركات طيران في العالم".

وتزامناً مع تفوق الخطوط التركية المستمر في صناعة الطيران العالمية دون التباطؤ والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد التركي، زادت الخطوط الجوية التركية صادراتها الخدمية التي بلغت 9 مليارات و385 مليون دولار في عام 2021 إلى 15 ملياراً و769 مليون دولار في عام 2022، بزيادة 70%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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