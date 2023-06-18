سياسة
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الخرطوم.. هدوء حذر بعد ساعات من بدء وقف إطلاق نار لمدة 72 ساعة
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدوءاً نسبياً، الأحد، مع دخول هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، رعتها السعودية والولايات المتحدة، لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ في أنحاء البلاد كافة.
الخرطوم.. هدوء حذر بعد ساعات من بدء وقف إطلاق نار لمدة 72 ساعة
هدوء حذر في الخرطوم مع بدء هدنة 72 ساعة  / صورة: AFP
18 يونيو 2023

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم صباح الأحد هدوءاً حذراً مع بدء هدنة جديدة في الساعة السادسة صباحاً (04:00 ت.غ) تستمر 72 ساعة بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان توقف الاشتباكات وتحليق الطيران الحربي والقصف المدفعي في جميع أنحاء الخرطوم.

وفي مدينة أم درمان غربي الخرطوم، قال شهود إن المدينة تشهد استقراراً كبيراً دون سماع الأصوات المعتادة لقصف مدفعي أو مضادات طيران.

كما أفاد شهود من مدينة بحري شمالي الخرطوم بأن المدينة تشهد توقفاً تاماً لأشكال العنف كافة.

وتسببت المعارك في مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وإصابة ما يزيد على ستة آلاف آخرين، وفقا لوزارة الصحة، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 2.2 مليون داخل وخارج السودان الذي يعد إحدى أفقر دول العالم، حسب الأمم المتحدة.

ومساء السبت أعلنت السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، اتفاق الجيش السوداني و"الدعم السريع" على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة تبدأ في السادسة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي وتنتهي في الساعة نفسها من صباح الأربعاء.

وأعلن الجيش السوداني، عبر بيانٍ فجر الأحد، موافقته على مقترح الهدنة "لتيسير النواحي الإنسانية لمدة 72 ساعة"، متوعداً في الوقت نفسه بأنه سيتعامل بـ"الرد الحاسم تجاه أي خروقات للمتمردين (يقصد "الدعم السريع") خلال مدة سريانها".

كما أعلنت قوات "الدعم السريع"، في بيان، ترحيبها بالهدنة الجديدة، مشددة على التزامها "الوقف الكامل لإطلاق النار بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية، لا سيّما تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وزيارة المرافق العامة كالمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء لإصلاحها وإعادة تشغيلها".

ومنذ 6 مايو/أيار الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة محادثات بين الطرفين في مدينة جدة السعودية أسفرت عن أكثر من هدنة حدثت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي بدأت الاشتباكات في الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع"، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ويتبادل الطرفان الاتهامات ببدء القتال.

وبين القائدين خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين، بعد أن فرض البرهان، حين كان متحالفاً مع حميدتي، إجراءات استثنائية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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