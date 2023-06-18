بلغت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات (الأخشاب)، 731 مليون دولار الشهر المنصرم، لتسجل الرقم الأعلى على الإطلاق خلال مايو/أيار.

وحسب معطيات حصلت عليها الأناضول، سجل القطاع زيادة بنسبة 19.1% في مايو/أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكان العراق الوجهة الأولى لصادرات تركيا في قطاع الأثاث ومنتجات الغابات خلال مايو/أيار إذ بلغت 107 ملايين دولار، بعده جاءت بريطانيا بـ36 مليون دولار، ثم إسرائيل بـ35 مليون دولار.

وفي تصريحات أفردها له البيان، أكد أركان أوزكان، رئيس اتحاد مصدري قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول، ثقته بتحقيق هدفهم لهذا العام المتمثل في الوصول بصادرات البلاد إلى 10 مليارات دولار.