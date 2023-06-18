سياسة
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خلال شهر واحد.. صادرات تركيا من الأثاث والأخشاب تتخطى 730 مليون دولار
بلغت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات، 731 مليون دولار خلال مايو/أيار الفائت، إذ سجل القطاع زيادة بنسبة 19.1% في مايو/أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
خلال شهر واحد.. صادرات تركيا من الأثاث والأخشاب تتخطى 730 مليون دولار
صادرات تركيا من الأثاث والأخشاب تسجل رقماً قياسياً / صورة: AA
18 يونيو 2023

بلغت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات (الأخشاب)، 731 مليون دولار الشهر المنصرم، لتسجل الرقم الأعلى على الإطلاق خلال مايو/أيار.

وحسب معطيات حصلت عليها الأناضول، سجل القطاع زيادة بنسبة 19.1% في مايو/أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكان العراق الوجهة الأولى لصادرات تركيا في قطاع الأثاث ومنتجات الغابات خلال مايو/أيار إذ بلغت 107 ملايين دولار، بعده جاءت بريطانيا بـ36 مليون دولار، ثم إسرائيل بـ35 مليون دولار.

وفي تصريحات أفردها له البيان، أكد أركان أوزكان، رئيس اتحاد مصدري قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول، ثقته بتحقيق هدفهم لهذا العام المتمثل في الوصول بصادرات البلاد إلى 10 مليارات دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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