قال مسؤولون أوكرانيون، إن عدد قتلى الفيضانات الناتجة عن تدمير سد نوفا كاخوفكا ارتفع إلى 16 قتيلاً، فيما قال مسؤولون روس إن 29 شخصاً لقوْا حتفهم في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.

وتسبب انهيار في سد كاخوفكا في 6 يونيو/حزيران الجاري بإغراق مساحة كبيرة من الأراضي في جنوب أوكرانيا وفي الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من البلاد، مما أدى إلى إتلاف الأراضي الزراعية وقطع الإمدادات عن المدنيين، حسب وكالة "رويترز".

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية على منصة "تليغرام" في ساعة متأخرة من مساء السبت، أنه أكثر من 3600 شخص جُلوا من المناطق التي غمرتها الفيضانات في منطقتي خيرسون وميكولايف، فيما لا يزال 31 في عداد المفقودين، ونحو 1300 منزل مغمورة بالمياه.

وأعلن رئيس الإدارة التي نصبتها روسيا في الأجزاء التي تسيطر عليها من خيرسون، أندريه ألكسينكو، عبر "تليغرام" أن عدد القتلى ارتفع إلى 29 قتيلاً.

وذكر فريق من الخبراء القانونيين الدوليين، الذين يساعدون المدّعين العامّين الأوكرانيين في التحقيق بشأن الأمر، في النتائج الأولية يوم الجمعة، أنه من "المرجح للغاية" أن الانهيار كان نتيجة متفجرات زرعها الروس.

إلى ذلك، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أدلة تشير إلى وقوف موسكو خلف تدمير السد.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مهندسين وخبراء متفجرات، أن تحقيقاً أجرته وجد أدلة تشير إلى انفجار عبوة ناسفة في ممر عبر القاعدة الخرسانية للسد، مما أدى إلى تدميره.

وأضافت الصحيفة: "تشير الأدلة بوضوح إلى أن السد انهار نتيجة انفجار نفذه الجانب الذي تسيطر عليه روسيا".

على نحو منفصل، قال فريق من الخبراء القانونيين الدوليين، الذين يساعدون في تحقيق يجريه الادعاء الأوكراني، في النتائج الأولية الجمعة إن الانهيار الذي وقع في منطقة خيرسون كان بسبب متفجرات زرعها الروس "على الأرجح بدرجة كبيرة".

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير للصحيفة إن الولايات المتحدة استبعدت هجوماً خارجياً على السد، مثل صاروخ أو قنبلة أو مقذوف آخر.

ويتهم الكرملين كييف بتخريب السد الكهرومائي بغرض قطع مصدر رئيسي للمياه عن شبه جزيرة القرم وصرف الانتباه عن هجوم مضاد "متعثر" ضد القوات الروسية.

فيما تتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية، والخاضع للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى لبدء الهجوم العام الماضي.

وأدى ذلك إلى تدفق المياه عبر مساحة كبيرة من ساحة المعركة وتدمير الأراضي الزراعية وقطع إمدادات المياه عن المدنيين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المهندسين قولهم إن الفحص الكامل للسد بعد تصريف المياه منه يمكن أن يحدد تسلسل الأحداث التي أدت إلى الدمار.

وقالت الصحيفة "قد يحدث انهيار بسبب تآكل ناتج عن اندفاع المياه عبر البوابات في حال كان تصميم السد سيئاً، أو كانت الخرسانة لا تستوفي المعايير، لكن المهندسين استبعدوا ذلك".