سياسة
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أول زيارة خارجية منذ تعيينه.. نائب أردوغان في جمهورية شمال قبرص التركية
وصل جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إلى جمهورية شمال قبرص التركية، في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، حيث سيجري لقاءات مع المسؤولين ويتفقد بعض المشاريع المستمرة على هامش الزيارة التي تستمر يومين.
أول زيارة خارجية منذ تعيينه.. نائب أردوغان في جمهورية شمال قبرص التركية
نائب أردوغان يصل جمهورية شمال قبرص التركية / صورة: AA
18 يونيو 2023

وصل جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إلى لفكوشا عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية الأحد في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب.

واستقبل يلماز في مطار إرجان رئيس وزراء البلاد أونال أوستل، والسفير التركي لدى ليفكوشا متين فيزي أوغلو، ومسؤولون آخرون.

وأعرب يلماز عن سعادته واعتزازه نحو الزيارة بصفته نائباً للرئيس التركي ومعنياً بالعلاقات بين تركيا وقبرص التركية.

وقال إنه سيجري لقاءات مع المسؤولين ويتفقد بعض المشاريع المستمرة على هامش الزيارة.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومي 18 و19 يونيو/حزيران الجاري.

وسيعقد يلماز مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار الاثنين ثم يلتقي رئيس وزراء البلاد أونال أوستل.

وتسلم جودت يلماز منصبه الجديد نائباً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 5 يونيو/حزيران الجاري، خلفاً لفؤاد أوقطاي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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