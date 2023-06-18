سياسة
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"مايكروسوفت" تكشف سبب تعطل بعض خدماتها وتطمئن العملاء
كشفت شركة مايكروسوفت عن سبب تعطل بعض خدماتها في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الجاري، قائلة إن ذلك كان نتيجة هجمات إلكترونية، لكنها طمأنت عملائها بشأن اختراق بياناتهم أو الوصول إليها.
"مايكروسوفت" تكشف سبب تعطل بعض خدماتها وتطمئن العملاء
مايكروسوفت قالت إنها فتحت تحقيقاً وبدأت تتبع الهجمات/ صورة: AP
18 يونيو 2023

قالت شركة مايكروسوفت إن الانقطاعات التي أثرت في خدمات بعينها للشركة خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر كانت نتيجة هجمات إلكترونية، لكنها أوضحت أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.

وأضافت الشركة في تدوينة: "بدءاً من أوائل يونيو/حزيران 2023، رصدت مايكروسوفت زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات وهو ما أثر بصفة مؤقتة في توافر البيانات".

وقالت مايكروسوفت إنها فتحت تحقيقاً وبدأت تتبُع الهجمات التي تسببت في حجب الخدمة من جهة التهديد التي تشير إليها باسم ستورم-1359 بعد أن حددت موضع التهديد.

ولم ترد مايكروسوفت بعد على طلب من رويترز للتعليق على إنْ كانت الشركة حددت الجهة أو الطرف المسؤول عن الهجوم.

وتعمل هجمات حجب الخدمة عن طريق مزاحمة الخادم بقدر هائل من حركة المرور مما يؤدي إلى توقف الخدمات.

وظلت مجموعة برامج مايكروسوفت 365 بما في ذلك تيمز وأوت لوك معطلة لأكثر من ساعتين لآلاف المستخدمين في الخامس من يونيو/حزيران وتكرر ذلك لفترة وجيزة في صباح اليوم التالي. وكان هذا رابع انقطاع من نوعه لمايكروسوفت خلال عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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