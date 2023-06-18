قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الأحد إن الطريقة التي جرت بموجبها محاربة الإرهاب في السنوات العشرة الماضية آتت أكلها وأوصلت تركيا إلى مرحلة إنهائه.

وأشاد الوزير خلال زيارته إلى قيادة لواء كوماندوز الدرك في ولاية شرناق بالطريقة التي جرى بموجبها المزاوجة بين عمل "الطائرات بلا طيار التي تحلق كالنسور في السماء، وعناصر الأمن في الميدان".

وجدد يرلي كايا عزم وإصرار الدولة التركية على مكافحة التنظيمات الإرهابية وملاحقة الإرهابيين حتى آخر فرد. ودعا بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، كما توجه بالتهنئة للجنود والضباط بمناسبة يوم الأب العالمي.

وخلال الزيارة خاطب الوزير الجنود والضباط بالتأكيد على حجم وأهمية الوظيفة التي يؤديها هؤلاء الجنود "الذين نجد آثار أقدامهم، على القمم الشاهقة، وفي الممرات الوعرة والوديان الموحشة وفي حدودنا الممتدة".

وأضاف الوزير أن مكانة قوى وعناصر الأمن محفوظة ومقدرة لدى جميع أبناء الشعب التركي، "فلا أحد يمكن له تجاوز أو نسيان ما تبذله قوى الأمن التي تحضر في دعاء المواطنين في كل صلاة".