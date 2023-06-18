سياسة
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وزير الداخلية التركي: الطريقة التي حاربنا بها الإرهاب أوصلته إلى نهايته
جدد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عزم بلاده على القضاء على التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها حتى آخر فرد، جاء ذلك خلال خطابه ألقاه الوزير أمام جنود وضباط لواء كوماندوز في قوات الدرك.
وزير الداخلية التركي: الطريقة التي حاربنا بها الإرهاب أوصلته إلى نهايته
وزير الداخلية التركي: الطريقة التي حاربنا فيها الإرهاب أوصلته إلى نهايته / صورة: AA
18 يونيو 2023

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الأحد إن الطريقة التي جرت بموجبها محاربة الإرهاب في السنوات العشرة الماضية آتت أكلها وأوصلت تركيا إلى مرحلة إنهائه.

وأشاد الوزير خلال زيارته إلى قيادة لواء كوماندوز الدرك في ولاية شرناق بالطريقة التي جرى بموجبها المزاوجة بين عمل "الطائرات بلا طيار التي تحلق كالنسور في السماء، وعناصر الأمن في الميدان".

وجدد يرلي كايا عزم وإصرار الدولة التركية على مكافحة التنظيمات الإرهابية وملاحقة الإرهابيين حتى آخر فرد. ودعا بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، كما توجه بالتهنئة للجنود والضباط بمناسبة يوم الأب العالمي.

وخلال الزيارة خاطب الوزير الجنود والضباط بالتأكيد على حجم وأهمية الوظيفة التي يؤديها هؤلاء الجنود "الذين نجد آثار أقدامهم، على القمم الشاهقة، وفي الممرات الوعرة والوديان الموحشة وفي حدودنا الممتدة".

وأضاف الوزير أن مكانة قوى وعناصر الأمن محفوظة ومقدرة لدى جميع أبناء الشعب التركي، "فلا أحد يمكن له تجاوز أو نسيان ما تبذله قوى الأمن التي تحضر في دعاء المواطنين في كل صلاة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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