سياسة
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"أكبر مقبرة للاجئين".. احتجاجات باليونان تنديداً بكارثة قارب الهجرة الغارق
شهدت مدينة سالونيك اليونانية، احتجاجات للتنديد بكارثة قارب الهجرة الذي غرق قبالة سواحل شبه جزيرة مورا في بحر إيجة، حيث رفع المتظاهرون لافتة كتب عليها: "أيها السياح، استمتعوا برحلتكم في أكبر مقبرة للاجئين على مستوى أوروبا".
"أكبر مقبرة للاجئين".. احتجاجات باليونان تنديداً بكارثة قارب الهجرة الغارق
رفع المتظاهرون لافتة كتب عليها: "أيها السياح، استمتعوا برحلتكم في أكبر مقبرة للاجئين على مستوى أوروبا". / صورة: AA
18 يونيو 2023

شهدت مدينة سالونيك اليونانية الأحد احتجاجات للتنديد بكارثة قارب الهجرة الذي غرق قبالة سواحل شبه جزيرة مورا في بحر إيجة.

وشارك عشرات الناشطين في الاحتجاجات التي جرت بالتزامن مع اقتراب سفينة سياحية من ميناء المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها: "أيها السياح، استمتعوا برحلتكم في أكبر مقبرة للاجئين على مستوى أوروبا".

وأضافت اللافتة: "أكثر من 600 متوفى. عمليات الدفع، خفر السواحل اليوناني يقتل".

ومن المنتظر أن تشهد سالونيك مظاهرة مماثلة الثلاثاء المقبل.

والأربعاء، أعلنت السلطات اليونانية مصرع ما لا يقل عن 79 مهاجراً غير نظامي إثر غرق قارب يقلّهم قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.

وأشارت إلى إنقاذ أكثر من 100 آخرين نُقلوا إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وانطلق القارب المنكوب من طبرق الليبية متوجها إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، حسب منظمة "هاتف الإنذار" المدنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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