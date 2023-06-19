سياسة
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روسيا تقول إن الاشتباكات محتدمة في أوكرانيا.. وأوروبا تُسرع مد كييف بالسلاح
أعلنت روسيا اندلاع معارك ضارية مع الجانب الأوكراني في عدة مناطق من خط المواجهة، فيما استعادت أوكرانيا قرية بياتيخاتكي جنوب البلاد، بينما يسرّع الاتحاد الأوروبي وتيرة تسليم الأسلحة إلى كييف.
روسيا تقول إن الاشتباكات محتدمة في أوكرانيا.. وأوروبا تُسرع مد كييف بالسلاح
احتدام المعارك بين روسيا وأوكرانيا / صورة: AFP
19 يونيو 2023

قالت روسيا إن معارك ضارية اندلعت, الأحد, عبر ثلاثة قطاعات من خط المواجهة في أوكرانيا غداة استضافتها بعثة سلام إفريقية لم تنجح مهمتها سواء في موسكو أو كييف.

وقال مسؤول عيّنته روسيا إن أوكرانيا استعادت قرية بياتيخاتكي في منطقة زابوريجيا في جنوب البلاد وإن قواتها تتحصن هناك بينما تتعرض لنيران المدفعية الروسية.

ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية قرية بياتيخاتكي في إفادتها اليومية التي قالت فيها إن قواتها صدت هجمات أوكرانية في ثلاثة قطاعات من خط المواجهة الذي يمتد ألف كيلومتر. وذكر بيان منفصل لمجموعة قوات فوستوك الروسية أن أوكرانيا لم تنجح في السيطرة على القرية.

ولم يصدر أي تعليق من أوكرانيا التي قالت الأسبوع الماضي إنها استعادت قرية أخرى قريبة، هي لوبكوف، وسلسلة من القرى إلى الشرق منها في منطقة دونيتسك مع بدء هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

ويفرض المسؤولون الأوكرانيون تعتيماً إعلامياً بهدف دعم أمن العمليات، لكنهم يقولون إن روسيا منيت بخسائر أكبر بكثير مما منيت بها القوات الأوكرانية خلال هجومها الأحدث.

وقال مسؤول في المنطقة إن القوات الأوكرانية دمرت مستودعاً كبيراً للذخيرة تابعاً لروسيا في منطقة خيرسون المحتلة في إطار جهود كييف المستمرة منذ أسابيع، لإحداث فوضى في خطوط الإمداد الروسية.

أوروبا تسرّع وتيرة تسليح أوكرانيا

على جانب آخر، أعلن مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، أن التكتل يسرّع وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا دعماً للهجوم المضاد على القوات الروسية.

وقال بريتون في تصريحات نقلتها شبكة يورو نيوز الأوروبية: "سنكثف جهودنا لتسليم الأسلحة والذخيرة.. هذه حرب تتصاعد وتلعب (هذه الأسلحة) دوراً حاسماً فيها".

وأضاف: "نحن نتأهب لحرب قد تستمر عدة أشهر أخرى أو حتى لفترة أطول".

وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، بدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من المعدات والدعم العسكري المقدم لجيشها من جانب الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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