سياسة
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صحيفة بريطانية: الغرب يساهم في مأزق اللاجئين وعليه تحمل مسؤولياته تجاههم
طالبت صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية، الغرب بتحمل مسؤولياته تجاه كارثة المهاجرين في اليونان، ودعته للاعتراف بمساهمته في المشكلة، لفشله في حل الأزمة من مصدرها.
صحيفة بريطانية: الغرب يساهم في مأزق اللاجئين وعليه تحمل مسؤولياته تجاههم
أوبزيرفر: الغرب يتحمل مسؤولية كارثة المهاجرين في اليونان وعليه الاعتراف أنه ساهم بمأزق اللاجئين / صورة: AP
19 يونيو 2023

خصصت صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية افتتاحيتها لكارثة المهاجرين في اليونان، ودعت فيها الغرب لتحمل مسؤوليته تجاههم.

وقالت إن الرعب في البحر سيتواصل حتى يواجه الغرب مسؤولياته ويعترف أنه ساهم بمأزق اللاجئين.

وأضافت أن جنسيات المئات من الذين يفترض أنهم ماتوا غرقاً في مأساة القارب الأخيرة المروعة في البحر المتوسط، تساعد على فهم الدافع وراء محاولتهم ركوب البحر والمضي في رحلة خطيرة.

باكستانيون ومصريون وسوريون وأفغان وفلسطينيون كانوا يمثلون معظم 750 راكباً تقريباً احتشدوا في قارب غير صالح للملاحة وغادر من ميناء طبرق في ليبيا وغرق يوم الأربعاء بعيداً نحو 50 ميلاً عن الشواطئ اليونانية.

وقالت إن قائمة دول المنشأ هي مؤشر ألم ومعاناة، تتحمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي جزءاً من المسؤولية عنهما.

ففشل الغرب – على سبيل المثال - في وقف حرب النظام السوري ضد شعبه قاد إلى أزمة المهاجرين في الفترة ما بين 2015 – 2016، عندما بحث مئات الآلاف من السوريين عن الملجأ الآمن بأوروبا.

وذكرت الصحيفة أنه ليس مفاجئاً أن يكون أفغان من ضمن ركاب القارب، فقد كان قرار بريطانيا والدول الأوروبية الأعضاء بالناتو الانضمام إلى الولايات المتحدة والتخلي عنهم عام 2021، وراء الأزمة الحالية ولجوء الناس إلى الأساليب اليائسة للفرار.

وتقول الصحيفة إن كارثة الأسبوع الماضي أدت إلى تبادل واسع للاتهامات، ووجهت الانتقادات لحرس الحدود اليونانيين لعدم تحركهم بقدر كاف وإنقاذ القارب المتهالك.

وتناقش بروكسل تقديم مال لتونس لمنع المهاجرين، ومن جانبها عقدت بريطانيا اتفاقاً مع رواندا في خرق للقانون الدولي. إلا أن الجهود لمنع موجات المهاجرين في البحر المتوسط والقنال الإنجليزي تفشل مع تزايد عدد المهاجرين والموتى هذا العام.

وفي الوقت نفسه أصبحت مسألة الهجرة بطاقة ساخنة بيد الجماعات اليمينية المتطرفة في أوروبا.

وتؤكد الصحيفة أن الحلول قصيرة الأمد مثل اتفاق رواندا لمنع المهاجرين لن تنجح في القضاء على المشكلة، ولا بد من معالجة أزمة الهجرة من مصدرها، والاعتراف بأن غياب الأمن والمساواة والنزاع وأزمات التغير المناخي، هي العوامل الرئيسية وراء الهجرة، وهي مشاكل ساهم الغرب في خلقها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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