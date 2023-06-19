استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب 66 آخرون، الاثنين، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إن الطواقم الطبية في مستشفيات جنين تعاملت مع 66 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابات وُصفت بالخطيرة خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأشارت إلى أن بقية الإصابات توزعت بين متوسطة وطفيفة.

من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن المجازر المتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الفلسطينين، هي محاولات لتفجير المنطقة وجرّها إلى مربع العنف.

ونقلت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية عن أبو ردينة أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره وعلى المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية خاصة، التدخل فوراً لوقف هذا الجنون الإسرائيلي.

وتابع: إن الصمت الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة والتنديد هو ما يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار بجرائمها وشن حرب شاملة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقال الناطق باسم الرئاسة، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية إفشال كل الجهود العربية والدولية، التي بذلت مؤخراً لمنع التصعيد والتوتر.

وشدّد على أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا لن تثنيه عن الاستمرار بنضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته بالتحرر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفق شهود عيان "اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين، فاندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع القوة المقتحمة".

وقالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن "عشرات الآليات العسكرية المصفحة اقتحمت جنين".

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مروحيات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت أهدافاً في مدينة جنين وسط احتدام الاشتباكات.

وهذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها المروحيات الحربية الإسرائيلية، منذ 20 عاماً.

بدورها قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في بيان، بأنه "تمكن مجاهدونا من إطلاق صليات من النيران صوب طائرة مروحية لقوات الاحتلال في حي الجابريات حلقت على ارتفاع منخفض وإجبارها على التراجع".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية في وقت لاحق، إصابة 6 جنود إسرائيليين بتفجير استهدف دوريتهم خلال اقتحام مدينة جنين، بينما حاولت قوات كبيرة إسعاف المصابين ونقلهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن ستة جنود من وحدة "المستعربين" أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع بمدينة جنين، في أثناء عملية عسكرية ضد مسلحين فلسطينيين.