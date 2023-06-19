وصل وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فايزر، مساء الأحد، إلى تونس في زيارة رسمية لعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين حول مسائل تتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان مقتضب، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن "وزير الداخلية كمال الفقي استقبل، مساء الأحد، بمطار تونس قرطاج كلاً من وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان".

وأضافت أن "دارمانان وفايزر وصلا في زيارة عمل مشتركة يؤديها الضيفان إلى تونس، تتواصل حتى يوم الاثنين 19 جوان (يونيو/حزيران) الجاري".

تأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تونس، التقوا خلالها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأعلنت كل من تونس والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك إثر اللقاء، الاتفاق على العمل على "حزمة شراكة شاملة"، يجري اعتمادها ضمن مذكرة تفاهم مشتركة قبل نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري.

ويتضمن برنامج الشراكة "تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، والهجرة، والتقارب بين الشعوب".

والسبت الماضي، قال سعيد، إن "الحل في علاقة بملف تدفق المهاجرين غير النظاميين لن يكون على حساب تونس"، مؤكداً أن "بلاده لن تكون حارساً لدول (لم يسمها)".