سياسة
2 دقيقة قراءة
الخارجية القطرية: الدوحة وأبو ظبي تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، استئناف سفارتي قطر والإمارات عملهما اعتباراً من اليوم، بعد انقطاع دام سنوات إثر الحصار الذي فرضته دول خليجية ومصر على الدوحة عام 2017.
الخارجية القطرية: الدوحة وأبو ظبي تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي / صورة: AA
19 يونيو 2023

قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم، الاثنين، إن قطر والإمارات اتفقتا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل اعتباراً من اليوم 19 يونيو/حزيران.

وأعلنت أنه "انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن قطر والإمارات إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما".

وأضافت في بيان إن وزيري خارجية قطر والإمارات، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والشيخ عبد الله بن زايد، أجريا اتصالاً هاتفياً مع إعادة فتح السفارتين اليوم الاثنين.

وتبادل الطرفان التهنئة بمناسبة استئناف الأعمال في سفارة قطر بأبوظبي وقنصليتها بدبي، وسفارة الإمارات لدى الدوحة، وفقاً لبيان الخارجية القطرية.

وفي عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر.

وتأتي استعادة التمثيل الدبلوماسي وسط مساع إقليمية أوسع لتحقيق المصالحة وبعد مرور أكثر من عامين على إنهاء دول عربية مقاطعتها للدوحة.

فقد بدأت الرياض والقاهرة بإعادة تعيين سفيرين لدى الدوحة في عام 2021 بعد اتفاق بقيادة السعودية لإنهاء الخلاف، بينما لم تفتح البحرين سفارتها في الدوحة بعد.

كما تأتي الخطوة بعد اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات بعد سنوات من قطع العقلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us