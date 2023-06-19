قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم، الاثنين، إن قطر والإمارات اتفقتا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل اعتباراً من اليوم 19 يونيو/حزيران.

وأعلنت أنه "انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن قطر والإمارات إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما".

وأضافت في بيان إن وزيري خارجية قطر والإمارات، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والشيخ عبد الله بن زايد، أجريا اتصالاً هاتفياً مع إعادة فتح السفارتين اليوم الاثنين.

وتبادل الطرفان التهنئة بمناسبة استئناف الأعمال في سفارة قطر بأبوظبي وقنصليتها بدبي، وسفارة الإمارات لدى الدوحة، وفقاً لبيان الخارجية القطرية.

وفي عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر.

وتأتي استعادة التمثيل الدبلوماسي وسط مساع إقليمية أوسع لتحقيق المصالحة وبعد مرور أكثر من عامين على إنهاء دول عربية مقاطعتها للدوحة.

فقد بدأت الرياض والقاهرة بإعادة تعيين سفيرين لدى الدوحة في عام 2021 بعد اتفاق بقيادة السعودية لإنهاء الخلاف، بينما لم تفتح البحرين سفارتها في الدوحة بعد.

كما تأتي الخطوة بعد اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات بعد سنوات من قطع العقلات.