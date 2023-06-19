عقدَ البرلمان التركي الجديد أولى جلساته يوم الجمعة 6 يونيو/حزيران الجاري، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أُجريت في 14 مايو/أيار الماضي،وحصل فيها تحالف الشعب بقيادة حزب "العدالة والتنمية" على 323 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان الـ600.

مهام كبيرة، وملفات متعددة تنتظر البرلمان الجديد، يرى مراقبون أن مشروع "مئوية تركيا" يأتي في مقدمتها، وهو المشروع الذي لطالما شدَّد عليه الرئيس أردوغان خلال حملته الانتخابية؛ إذ أكد الرئيس التركي من جديد عزمه على تنفيذ هذه الرؤية، وذلك في معرض مشاركته في الذكرى الـ161 لتأسيس ديوان المحاسبة: "نحن الشعب التركي المكون من 85 مليونا، سنترك كل خلافاتنا جانباً ونحتفل بالذكرى المئوية لجمهوريتنا بحماس كبير. وسنشهد معاً روعة الجسر الذي أسسناه منذ قرن من الزمان والذي يمتد من الماضي إلى المستقبل".

الاقتصاد على رأس الأولويات

يتضمن إعلان حزب "العدالة والتنمية" قبل الانتخابات خطة العمل في المجال الاقتصادي، والتي حملت عنوان "الخطوات الصحيحة لمئوية تركيا"، والبرنامج متوسط ​​المدى للأعوام 2023-2025، إضافةً إلى الأولويات والعناوين الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي يجب اتّباعها خلال الفترة القادمة. (وحسب هذه الخطة سيجري العمل على زيادة قيمة الصادرات، وتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة من خلال تسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب خفض التضخم.)

في هذا الصدد، أكد عضو حزب "العدالة والتنمية" الدكتور يوسف كاتب أوغلو، أن الملف الأول بالنسبة إلى البرلمان الجديد هو الملف الاقتصادي، وسن القوانين التي من شأنها دعم الفرد التركي وتخفف العبء عليه من خلال زيادة المداخيل وتخفيف الضرائب، وإعطاء قروض دون فوائد.

وفي حديثه لـTRT عربي، أكد أوغلو أن "البرلمان الجديد سيعمل على إعداد مجموعة قوانين جديدة، وسيكون هناك محفزات وإصلاحات اقتصادية، منها تحسين الحد الأدنى للأجور، إذ بدأت يوم الثلاثاء الماضي لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الأول، ومن المتوقع أن تكون الزيادة بين 30 و47% بالنسبة للحد الأدنى للأجور".

إلى جانب ذلك يرى أوغلو أن هذا البرلمان عليه الآن مسؤولية الوفاء بكل العهود الاقتصادية التي قطعها الرئيس أردوغان وتحالفه إبان الحملة الانتخابية؛ ومن أهمها: "بنك الأسرى"، ومنْح القروض لمن يريد الزواج من الشباب والشابات، إضافةً إلى تسهيلات للطلاب والطالبات، ودعم نظام التقاعد، وإعفاء للصناعيين والمنشآت الصغيرة من الضرائب.

من جانبه يرى الباحث المختص في الشأن التركي بمركز "عمران للدراسات"، نادر الخليل، أن إعادة هيكلة الاقتصاد التركي وتأهيله في محاولة لتخطي حالة التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية بهدف الوصول لاقتصاد قوي متحرر، هي الركيزة الأولى والأهم للبرلمان الجديد في طريقه لتحقيق رؤية "مئوية تركيا".

ويكمل الخليل حديثه لـTRT بالقول إن "زيادة رواتب الموظفين، ورفع الحد الأدنى للأجور وتعديلاته، إلى جانب حل مشكلة الإيجارات العالية ومشكلات سوق العقارات والمشكلات الخاصة بالقروض والضرائب والائتمان، ستكون من القضايا الأكثر إلحاحاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمل البرلمان".

تعديل كامل للدستور

أكد الرئيس أردوغان ضرورة العمل لإعداد دستور جديد "مدني" ومناقشته، وتعهَّد في خطاب النصر بإدراج هذه المسألة على جدول أعمال البرلمان الجديد، حيث عبر عن ذلك بقوله: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري".

فالعمل على تحضير دستور جديد مدني يحمل أهمية قصوى بالنسبة إلى البرلمان التركي الجديد، حسب أوغلو، الذي يشدد على "ضرورة أن يكون هناك تعديل كامل للدستور، بحيث يكون دستوراً مدنياً لا دستوراً عسكرياً بتعديلات مدنية".

يُذكر أن الدستور الذي تعمل به تركيا حالياً هو دستور عام 1982 الذي سنَّه الرئيس كنعان أورن بعد انقلاب الجيش على حكومة سليمان ديميريل وتعطيله الحياة السياسية، وأُجريت تعديلات عليه عام 2010 باستفتاء شعبي أيام أردوغان.

ولإقرار الاستفتاء على أي تعديل دستوري، تَلزم موافقة 360 نائباً على الأقل (أي 60%)، أما في حال حصوله على موافقة أكثر من 400 نائب فعندها لا يلزم الاستفتاء.

وفي هذا السياق يوضح الباحث نادر الخليل إمكانية إجراء هذه التعديلات الدستورية خصوصاً "بعد استمرار الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم وحلفائه الجدد".

ويضيف أنه كانت هناك "مؤشرات من ضمن حلف المعارضة على قبول طرح إجراءات لوضع دستور جديد".

أجندة على الصعيد الداخلي

يرى كاتب أوغلو أنه من أبرز الأولويات على الصعيد الداخلي بالنسبة إلى البرلمان، محاربة الإرهاب المتمثل في تهديدات إرهابية داخل الحياة السياسية التركية، إذ إن هناك "أحزاباً هي عبارة عن واجهة لتنظيم PKK الإرهابي وجماعة غولن الإرهابية"، وفق تعبيره.

وبالتالي، يضيف، فإن "مراقبة هذه التنظيمات الإرهابية وواجهاتها السياسية، سواء من دخل البرلمان أو من يريد دخول البرلمان، ومتابعتهم قضائياً وقانونياً وربما معاقبتهم أيضاً، تعد أولوية بالنسبة إلى البرلمان التركي".

دعم التصنيع الداخلي

وإلى جانب ذلك تقع على عاتق البرلمان الجديد مسؤولية تشريع القوانين التي تدعم الصناعات الدفاعية والاكتفاء الذاتي والطاقة، وهذا -كما يرى كاتب أوغلو- سيجعل "تركيا تنتقل من الدول الكبرى إلى الدول العظمى، وهو الهدف الأساسي للرئيس أردوغان والبرلمان التركي والأمة التركية جميعاً".

من ناحيته يشير الباحث نادر الخليل إلى أنه من المرجح على المستوى الداخلي بالنسبة إلى البرلمان أن يقدم تشريعات خاصة بحماية قيم الأسرة والعائلة والتهديدات الاجتماعية، بالإضافة إلى مقترحات وتشريعات تُنظم القوانين المرتبطة بالكراهية ونشر الخوف في المجتمع وحشد جماعات الكراهية والعنصرية، التي كان لها، حسب الخليل، "تأثيرات بارزة خلال السنوات الأخيرة وبشكل خاص خلال الاستحقاقات الانتخابية".

مهام خارجية

سيكون البرلمان الجديد، حسب عضو "العدالة والتنمية"، هو المحرك الحقيقي لمتابعة ملفات دولية وإقليمية شائكة، مثل انضمام السويد للناتو، والتعامل مع أمريكا صناعياً واقتصادياً وعسكرياً، وتمديد صلاحية وجود القوات التركية خارج تركيا في العراق وسوريا وليبيا، إلى جانب الاتفاقات مع "خماسية شنغهاي" والناتو وغيرها من الملفات.

من ناحيته يرى الباحث الخليل أن "حزب العدالة والتنمية سيدفع من خلال رئاسته للبرلمان إلى تنويع حلفاء البلاد عبر تجنب الأزمات الدبلوماسية الكبيرة، والإسراع بجهود المصالحة مع دول الإقليم كـمصر ودول الخليج".

وهذا كله، كما يوضح الخليل، هو متابعة لنهج "تصفير المشكلات" مقابل الاهتمام بإعداد قوانين وتشريعات تُعنى بالاقتصاد والتنمية بشكل أساسي، مما يدفع للسير باتجاه تحقيق "مئوية تركيا" بخطى ثابتة.