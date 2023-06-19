سياسة
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الخارجية الفلسطينية: استخدام المروحيات في جنين تصعيد خطير واستخفاف بواشنطن
دعت فلسطين إلى عقد اجتماع طارئ رداً على العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت أن استخدام المروحيات الحربية خلال العملية تصعيد خطير، واستخفاف بالموقف الأمريكي الداعي لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب.
الخارجية الفلسطينية: استخدام المروحيات في جنين تصعيد خطير واستخفاف بواشنطن
طائرة هليكوبتر حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز أباتشي AH-64 تقصف مدينة جنين بالضفة الغربية / صورة: AFP
19 يونيو 2023

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، استخدام الجيش الإسرائيلي للمروحيات الحربية في الضفة الغربية "تصعيداً خطيراً واستخفافاً بالموقف الأمريكي الداعي لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب".

فيما قررت السلطة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ في وقت لاحق من اليوم الاثنين، رداً على العملية العسكرية الإسرائيلية التي تجري بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وصباح الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 31 برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين خلال عملية مستمرة منذ الفجر، في حين أكد شهود عيان قصف بناية سكنية من قبل مروحية عسكرية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي بهدف القتل العمد، وكذلك المروحيات الحربية بما لذلك من دلالة واضحة على سياسة التصعيد الإسرائيلي الخطير".

وأضافت أن ما يجري "تصعيد خطير في ساحة الصراع (..) ومحاولة لتصدير أزمات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ومشاكله إلى الساحة الفلسطينية".

وتابعت أن "استقبال مساعدة وزير الخارجية ا لأمريكي السيدة باربرا ليف (تزور إسرائيل والضفة الغربية من 17 حتى 24 يونيو/حزيران الجاري) بمزيد من القرارات الاستيطانية وجرائم القتل والاجتياحات كما يحصل في جنين، يعتبر استخفافاً بالموقف الأمريكي الداعي لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب".

وطالبت الخارجية الفلسطينية "بموقف دولي وأمريكي حازم يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا من استعمار استيطاني إحلالي وجرائم اضطهاد وقمع وتنكيل".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية فإن ستة جنود من وحدة "المستعربين" أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع بمدينة جنين، أثناء عملية عسكرية ضد مسلحين فلسطينيين.

ولفتت إلى أن الجيش استخدم مروحيات لمهاجمة أهداف في جنين خلال العملية، وذلك "لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية منذ نحو 20 عاماً".

ومنذ أكثر من عام يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادلٌ لإطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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