تحتوي دكاكين بائعي الكتب القديمة في المملكة المتحدة عل عديد من نفائس الكتب التاريخية المتعلقة بالعهد العثماني والعالم الإسلامي.

وفي الفترة بين 18 و21 مايو/أيار الماضي، توافد أكثر من 100 بائع للكتب القديمة من مختلف أنحاء بريطانيا والعالم على معرض لندن للكتب النادرة (الأوائل) الذي أقيم في العاصمة.

وكان لافتاً أن بحوزة عدد كبير منهم كتباً نادرة تتعلق بالعالم الإسلامي والعهد العثماني.

كيث فليتشر، أحد بائعي الكتب القديمة من منطقة ماتش هادهم شمال لندن، ومالك مكتبة هـ. م. فليتشر للكتب النادرة، قال إنه يمثل الجيل الثالث من أصحاب المهنة، وإنه لا يزال على رأس عمله في المكتبة التي أسسها جدّه عام 1902.

وأضاف: "من بين الكتب التاريخية التي جمعتها من جميع أنحاء العالم وأكثرها جذباً للانتباه، أول مصحف مترجم إلى اللغة الإنجليزية مع كتاب مصور يصف حياة النبيّ محمد (صلى الله عليه وسلّم)".

ولفت فليتشر إلى أن المصحف المترجم يرجع إلى القرن السابع عشر ميلادي، وأنه جرت طباعته في دور للنشر بالعاصمة الهولندية أمستردام، ولندن، ويحمل اسم "قرآن محمد".

وأوضح أن العمل تُرجم من العربية إلى الفرنسية ثم إلى الإنجليزية، وقال: "هذا الكتاب يتميز بكونه الترجمة الإنجليزية الأولى للقرآن الكريم".

ولفت فليتشر إلى أن للكتاب طبعتين، إحداهما بالحجم الصغير (الجيب)، مشيراً إلى أن الطبعتين تُعتبران من أهم الكتب النادرة الموجودة ضمن مقتنيات مكتبته.

وتابع: "طُبِع الكتاب في لندن عام 1649، ربما طُبِعت 200 نسخة في الطبعة الأولى، وتعرَّض عديد منها للتلف أو التدمير، وهي ليست كتباً شائعة جداً في عصرنا الحالي".

ثمن كتاب الصور عن حياة النبي

قطعة أثرية أخرى نادرة ضمن مقتنيات فليتشر هي كتاب مصور بالفرنسية طُبع عام 1698 ويتحدث عن حياة النبي محمّد (صلى الله عليه وسلّم).

وقال فليتشر: "مثل عديد من الكتب الفرنسية، نُشِر هذا الكتاب أيضاً في أمستردام. لا نعرف مَن الفنان الذي عمل على إنجاز الرسومات".

وأضاف: "جُدِّد الغطاء الجلدي للكتاب في القرن التاسع عشر، ظللنا نحتفظ بهذا الكتاب لمدة 40 عامًا، في الواقع ورثنا هذا الكتاب عن والدي إن لم يكن عن جدي".

وتابع: "يبلغ سعر القرآن الكريم (المترجم إلى الإنجليزية) 2000 جنيه إسترليني (2560 دولاراً)، فيما يبلغ سعر الكتاب المصور عن حياة النبي محمد 540 جنيهاً إسترلينياً (نحو 692 دولاراً).

سجلات الحرب العثمانية-الروسية

بيير إيف جيلميه، صاحب مكتبة بي واي للكتب النادرة (PY Rare Books) ومقرها لندن، يمتلك ضمن مقتنياته مجموعة من الترجمات الأولى لـ"روميو وجولييت" للكاتب والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، من الإنجليزية إلى مجموعة من اللغات المحلية في روسيا، بالإضافة إلى منشورات عن الإمبراطورية الروسية ودول المنطقة.

ومن بين الكتب المعدة عن أمم القيصرية، باللغة الروسية أو بلغات مختلفة، توجد أيضاً رسومات تصف المسلمين في تلك البلاد، ومنشورات تحتوي على معلومات جغرافية وثقافية وخرائط.

ومن أكثر الأعمال المدهشة في حوزة جيلميه مجموعة من السجلات المصورة للحرب العثمانية-الروسية في 1877-1878، والمعروفة باسم حرب الـ93.

ولا تحتوي السجلات المجموعة في مجلدين والتي نُشرت عام 1878 على معلومات حول الحرب المذكورة وحسب، بل تضم أيضاً تفاصيل ومعلومات متنوعة حول الدولة العثمانية في تلك الفترة.

الدليل العثماني للحج

وكان من بين المشاركين في معرض الأوائل البريطاني مكتبة أنتيكواريات اينليبريس ومقرها النمسا.

وتحتوي المكتبة التي افتُتحت في العاصمة النمساوية فيينا عام 1883 على عديد من الكتب والمراسيم والخطابات والصور والشهادات التي ترجع إلى العهد العثماني.

وأشار كريستوفر فراي، ممثل مكتبة أنتيكواريات اينليبريس، إلى أن من بين الأعمال المعروضة للبيع دليلاً عثمانياً للحج وشهادة حج، مبيناً أنهما من الأعمال النادرة بمجموعة مكتبته.

وقال فراي: "يُعتبر الكتاب والشهادة من الموجودات النادرة، إنهما ثمينان جداً ويعود تاريخهما إلى عام 1722".

وأضاف: "شهادة الحج جرى تصميمها على شكل لفافة ورق، ودُوِّن أدناها شرح عن كيفية أداء مناسك الحج والعمرة مع تعليمات مصورة".