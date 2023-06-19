ارتفع عدد ضحايا العنف المنزلي في ألمانيا بشكل كبير العام الماضي، وفقاً للوزارات المعنية في البلاد.

وأشار تقرير لصحيفة " Welt am Sonntag" الألمانية، صدر الاثنين، نقلاً عن وزارة الداخلية ومكتب التحقيق الجنائي إلى أنه جرى تسجيل 179 ألفاً و179 ضحية للعنف المنزلي في مناطق مختلفة من البلاد، وهو ما يشكل زيادة قدرها 9.3% مقارنة بعام 2021.

ووفق التقرير، فإن ثلثي الضحايا من النساء، والمعتدون هم الشركاء والشركاء السابقون وأفراد من الأسرة.

وتشير مصادر الشرطة الألمانية إلى أن عدد الحالات التي لا يجري الإبلاغ عنها تتزايد أيضاً، وذلك لأن كثيراً من الضحايا باتوا "لا يجرؤون على تقديم البلاغ".

وسجّلت عدة ولايات أرقاماً كبيرة في قضايا العنف المنزلي، إذ بلغ عدد الضحايا في ولاية سارلاند 3178، وفي تورينغ 3812، فيما بلغ عدد الضحايا في بادن فورتمبيرغ 14969، وقد أبلغت 15 ولاية أخرى عن ارتفاع كبير في عدد الضحايا.

ونقلت الصحيفة عن هربرت رول وزير الداخلية في ولاية شمال الراين قوله "لقد أصبح الفتيل أقصر بالنسبة لكثير من الناس والنبرة العامة أكثر قسوة. لقد تغير المناخ الاجتماعي. ونشاهد المزيد من العنف داخل المنزل".