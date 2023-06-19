سياسة
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يساهم بإحلال السلام.. تركيا ترحب بعودة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات
قالت وزارة الخارجية التركية إن قرار إعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات سيساهم بشكل كبير في إحلال السلام والاستقرار في منطقتنا.
يساهم بإحلال السلام.. تركيا ترحب بعودة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات
تركيا ترحب بعودة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات / صورة: AA
19 يونيو 2023

رحّبت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، بقرار دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة إعادة تنشيط التمثيل الدبلوماسي بعد انقطاع لعدة سنوات.

وقالت الوزارة في بيان "نرحب بقرار دولة قطر والإمارات العربية المتحدة بإعادة تنشيط تمثيلهما الدبلوماسي بعد انقطاع طويل".

وأضافت "نعتقد أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في إحلال السلام والاستقرار في منطقتنا".

وصباح الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن قطر والإمارات اتفقتا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل اعتباراً من اليوم 19 يونيو/حزيران.

وأعلنت أنه "انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن قطر والإمارات إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما".

وأضافت في بيان أن وزيري خارجية قطر والإمارات، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والشيخ عبد الله بن زايد، أجريا اتصالاً هاتفياً مع إعادة فتح السفارتين اليوم الاثنين.

وتبادل الطرفان التهنئة بمناسبة استئناف الأعمال في سفارة قطر بأبوظبي وقنصليتها بدبي، وسفارة الإمارات لدى الدوحة، وفقاً لبيان الخارجية القطرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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