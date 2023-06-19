سياسة
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تركيا تُدين اقتحام جنين والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة الغربية
أصدرت الخارجية التركية بياناً أدانت فيه زيادة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، وانتهاكها القانون والمواثيق الدولية. كما أدانت ببيان آخر اقتحام مدينة جنين ومقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال.
تركيا تُدين اقتحام جنين والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة الغربية
تركيا أدانت اقتحام مدينة جنين / صورة: AFP
19 يونيو 2023

أدانت وزارة الخارجية التركية زيادة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية "غير القانونية" بالضفة الغربية، كما أدانت مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.

الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية التركية زيادة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية "غير القانونية" ومخططات إنشاء مستوطنات جديدة في 19 بلدة بالضفة الغربية.

وشددت الخارجية في بيان، الاثنين، على أن هذه الخطوات (الاستيطانية) التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية "تلحق ضرراً خطيراً بأرضية السلام الدائم، وتتعارض بشكل كامل مع القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، لا يمكن القبول بها".

وأضافت: "ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين من أجل إقامة دولة فلسطينية متكاملة جغرافياً ومستقلة وذات سيادة، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".​​​​​​​​​​​​​​

وصادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، أمس الأحد، على قرار بتفويض رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، الوزير في وزارة الدفاع، وفي الوقت نفسه يشغل منصب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافةً إلى تقليص إجراءات توسيع المستوطنات.

اقتحام جنين

في سياق آخر، أدانت وزارة الخارجية التركية مقتل 3 فلسطينيين (ارتفع العدد إلى 4 لاحقاً) بينهم طفل، خلال اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية في جنين.

وقالت الخارجية في بيان: "ندين بشدة مقتل 3 فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة عدد كبير آخر في اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم".

وأردفت: "نجدد دعوتنا الحكومة الإسرائيلية إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال غير المقبولة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والتي من شأنها أن تؤدي إلى دوامة عنف".

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 من مواطنيها برصاص الجيش الإسرائيلي، وإصابة 45 في مدينة جنين شمال الضفة الغربية ضمن عملية مستمرة منذ فجر الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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