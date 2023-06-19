سياسة
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درجات الحرارة في أوروبا ترتفع أسرع بمرتين من بقية مناطق العالم
أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة وخدمة كوبرنيكوس الأوروبية أن درجات الحرارة في أوروبا ترتفع أسرع مرتين من متوسط المناطق الأخرى، وأن التغيّرات في المناخ أثرت في 156 ألف شخص وتسبّبت في أكثر من 16 حالة وفاة.
درجات الحرارة في أوروبا ترتفع أسرع بمرتين من بقية مناطق العالم
شهدت القارة الأوروبية ارتفاعاً بدرجة الحرارة بمقدار 2.3 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية (1850-1900) / صورة: AFP Archive
19 يونيو 2023

شهدت القارة الأوروبية ارتفاعاً بدرجة الحرارة بمقدار 2.3 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية (1850-1900)، أي بمعدل أسرع مرتين من المتوسط العالمي منذ عقد الثمانينيات، وذلك حسب ما ورد في تقرير صادر عن الأمم المتحدة وخدمة كوبرنيكوس الأوروبية.

كما أفاد التقرير أن درجة حرارة سطح الكوكب ارتفعت بمقدار 1.2 درجة مئوية، وأشار مدير وكالة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية والمناخ بيتيري تالاس إلى أن أوروبا هي أكثر منطقة في العالم تشهد تسارعاً في ارتفاع درجات الحرارة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وكالة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية والمناخ أنّ أوروبا شهدت ارتفاعاً في درجة الحرارة بنسبة 0.5 درجة لكلّ عقد، أي أسرع بمرّتين من متوسّط مناطق الأرصاد الجوية العالمية الخمس الأخرى.

ووفقاً لقاعدة بيانات حالات الطوارئ " EM-DAT"، فقد أثّرت تداعيات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية والمناخية التي حلّت على أوروبا في عام 2022 بشكل مباشر على 156 ألف شخص وتسبّبت في 16365 حالة وفاة، بسبب موجات الحرارة بشكل شبه عصري.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للبيئة أنّه منذ عام 1980، تسبّبت كوارث الأرصاد الجوية في وفاة 195 ألف شخص.

ويُقدّر إجمالي أضرار الطقس المرتبط بأغلبيته بالفيضانات والعواصف، بنحو ملياري دولار للعام 2022، بعيداً من 50 ملياراً للعام 2021 بعد فيضانات استثنائية.

غير أنّ بارقة أمل تظهر في التقرير الذي أشار إلى أنّ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أنتجتا في أوروبا لأول مرة كهرباء أكثر (22.3 ٪) من تلك التي أنتجها الغاز الأحفوري (20٪).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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