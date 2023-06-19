صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، أنه ناقش مع المسؤولين الصينيين عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أنه توافق مع القيادة الصينية على الحاجة إلى استقرار العلاقات الثنائية ووضوح الرؤية بشأن الخلافات بين البلدين.

جاءت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ، أكد فيه أن "المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا هما أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسؤولية وضمان عدم تحوّل المنافسة إلى صراع".

وأكد بلينكن وضوح رؤيته بشأن العلاقة مع الصين مضيفاً أنه ليست لديه أي "أوهام بشأن تحديات إدارة هذه العلاقة، فهناك الكثير من القضايا التي نختلف بشأنها بشدة"، مشيراً إلى أن الجانب الصيني يتفق معهم في "الحاجة إلى استقرار العلاقات الثنائية".

ورفض وزير الخارجية الأمريكي الاتهامات الموجهة لإدارة الرئيس بايدن بـ"تقويض" اقتصاد الصين عبر حظر صادرات أشباه الموصلات، مؤكدة رغبة بلاده في رؤية النجاح يعم كل جزء من العالم.

لكنه عاد وأكد أنه "ليس من مصلحتنا تزويد الصين تكنولوجيا قد تُستخدم ضدنا".

وتابع:" في الوقت الذي تنخرط فيه ببناء برنامج أسلحتها النووي بطريقة غامضة للغاية، وعندما تستخدم صواريخ تفوق سرعة الصوت، وعندما تستخدم التكنولوجيا لأهداف قمعية، كيف سيكون من مصلحتنا توفير هذه التقنيات المحددة إلى الصين".

وشدّد بلينكن على أن "دولاً أخرى تشعر بالشيء ذاته".

وفيما يعتلق بقضية تايوان أكد بلينكن أنّ موقف بلاده لا يدعم حصول تايوان على استقلالها متمسكاً بموقف واشنطن بالحفاظ على الوضع القائم هناك.

لكنه قال "لدينا وغيرنا مخاوف عميقة بشأن بعض الإجراءات الاستفزازية التي اتخذتها الصين في السنوات الأخيرة منذ عام 2016".

وبلينكن هو أعلى مسؤول أمريكي يزور الصين منذ خمسة أعوام تقريباً، في ظلّ توتر شديد في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان من المقرر أن تجري الزيارة في شهر فبراير/شباط الماضي، لكن ظروفاً حالت دون إتمامها. وشهدت الزيارة نقاشاً حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والعلاقة مع كوريا الشمالية إضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك.