سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | تركيا.. عرْض أول نسخة جديدة من مروحية "غوك باي"
أسدلت شركة "توساش" التركية لصناعات الطيران والفضاء، الستار لأول مرة على النسخة الجديدة من المروحية المحلية "غوك باي"، حيث يمكن استخدامها لنقل عناصر بشرية ولإطفاء حرائق الغابات أيضاً.
صور | تركيا.. عرْض أول نسخة جديدة من مروحية "غوك باي"
تركيا.. إسدال الستار لأول مرة على نسخة جديدة من مروحية “غوك باي” / صورة: AA
19 يونيو 2023

أسدلت شركة "توساش" التركية لصناعات الطيران والفضاء، الستار لأول مرة على النسخة الجديدة من المروحية المحلية "غوك باي".

جاء ذلك على هامش مشاركة الشركة التركية في معرض باريس الجوي المقام حالياً في العاصمة الفرنسية.

وفي حديثه للأناضول، قال تمل كوتيل، مدير عام "توساش" إنهم يعملون منذ فترة على طراز جديد للمروحية المحلية، يكون متعددة الأغراض.

وأضاف أن الطراز الجديد من "غوك باي" الذي سمّوه حالياً "T925"، من المقرر أن يبدأ تجارب التحليق بعد قرابة عام من الآن.

وأوضح أنهم يهدفون لتسليم الدفعة الأولى من الطراز الجديد للمروحية، بحلول عام 2026.

وحول خصائص وميزات المروحية "T925"، قال كوتيل إنهم قاموا بتصميمها وفق احتياجات القوات البحرية التركية، بحيث تتسع لأكبر عدد من العناصر البشرية.

وأفاد بأن المروحية المذكورة قابلة للاستخدام أيضاً في "TCG Anadolu" أكبر سفينة حربية تركية.

كما يمكن استخدام المروحية "T925" في إطفاء حرائق الغابات أيضاً، حسب كوتيل، الذي قال إنهم أبرموا صفقة مع المديرية العامة للغابات في تركيا، لتزويدها بـ8 مروحيات قادرة على حمل 4 أطنان من المياه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us