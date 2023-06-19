أسدلت شركة "توساش" التركية لصناعات الطيران والفضاء، الستار لأول مرة على النسخة الجديدة من المروحية المحلية "غوك باي".

جاء ذلك على هامش مشاركة الشركة التركية في معرض باريس الجوي المقام حالياً في العاصمة الفرنسية.

وفي حديثه للأناضول، قال تمل كوتيل، مدير عام "توساش" إنهم يعملون منذ فترة على طراز جديد للمروحية المحلية، يكون متعددة الأغراض.

وأضاف أن الطراز الجديد من "غوك باي" الذي سمّوه حالياً "T925"، من المقرر أن يبدأ تجارب التحليق بعد قرابة عام من الآن.

وأوضح أنهم يهدفون لتسليم الدفعة الأولى من الطراز الجديد للمروحية، بحلول عام 2026.

وحول خصائص وميزات المروحية "T925"، قال كوتيل إنهم قاموا بتصميمها وفق احتياجات القوات البحرية التركية، بحيث تتسع لأكبر عدد من العناصر البشرية.

وأفاد بأن المروحية المذكورة قابلة للاستخدام أيضاً في "TCG Anadolu" أكبر سفينة حربية تركية.

كما يمكن استخدام المروحية "T925" في إطفاء حرائق الغابات أيضاً، حسب كوتيل، الذي قال إنهم أبرموا صفقة مع المديرية العامة للغابات في تركيا، لتزويدها بـ8 مروحيات قادرة على حمل 4 أطنان من المياه.