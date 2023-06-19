أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، الثلاثاء، أن استخدام المسيرات التركية للذخائر دقيقة التوجيه المنتجة محلياً يشكل إضافة مهمة للصناعات الدفاعية التركية.

جاءت التصريحات في بيان صادر عن الوزارة بعد نجاح المسيرة الهجومية "بيرقدار أقنجي" في اختبارات إطلاق ذخائر ذات "التوجيه الدقيق" (HGK) المطورة محلياً من خلال معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية (SAGE) التابع لمؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" (TÜBİTAK).

وأكد الوزير محورية وأهمية التجربة في إطار مساعي تركيا لتحقيق الاستقلالية والاكتفاء الذاتي من هذه الذخائر التي يمكن استخدامها ضد "الأهداف المتحركة ليلاً أو نهاراً" مشيراً إلى عزم وزارته الاستمرار في تطوير القدرات المحلية والوطنية في الصناعات الدفاعية.

وعبَّر الوزير عن فخره بنجاح التجربة، مجدداً التأكيد على أهمية التكامل والمواءمة بين الذخائر المنتجة محلياً وأنظمة الطائرات من دون طيار، ما يشكل في مجمله إضافة قوية للصناعات الدفاعية التركية.

وفي السياق نفسه، أكد البروفسور حسن ماندل رئيس مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية " توبيتاك" أن "النجاح الأخير يوضح النقطة التي وصلت إليها الصناعات الدفاعية التركية، والمشاريع التي ينفذها معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية تبعث على الفخر".

وأشار إلى أهمية الأبحاث وجهود تطوير التكنولوجيا التي تقوم بها " توبيتاك" متعهداً الاستمرار في هذه الجهود وخاصة في الذكرى المئوية للجمهورية والستين لـ"توبيتاك".