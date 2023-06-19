سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير تركي: الذخائر دقيقة التوجيه تعزز صناعتنا الدفاعية
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن نجاحات الصناعات الدفاعية في إنتاج ذخائر دقيقة التوجيه ومواءمتها مع الطائرات من دون طيار تشكل إضافة مهمة للصناعات الدفاعية وخطوة مهمة لتعزيز استقلالية الصناعات الدفاعية.
وزير تركي: الذخائر دقيقة التوجيه تعزز صناعتنا الدفاعية
وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر / Others
19 يونيو 2023

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، الثلاثاء، أن استخدام المسيرات التركية للذخائر دقيقة التوجيه المنتجة محلياً يشكل إضافة مهمة للصناعات الدفاعية التركية.

جاءت التصريحات في بيان صادر عن الوزارة بعد نجاح المسيرة الهجومية "بيرقدار أقنجي" في اختبارات إطلاق ذخائر ذات "التوجيه الدقيق" (HGK) المطورة محلياً من خلال معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية (SAGE) التابع لمؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" (TÜBİTAK).

وأكد الوزير محورية وأهمية التجربة في إطار مساعي تركيا لتحقيق الاستقلالية والاكتفاء الذاتي من هذه الذخائر التي يمكن استخدامها ضد "الأهداف المتحركة ليلاً أو نهاراً" مشيراً إلى عزم وزارته الاستمرار في تطوير القدرات المحلية والوطنية في الصناعات الدفاعية.

وعبَّر الوزير عن فخره بنجاح التجربة، مجدداً التأكيد على أهمية التكامل والمواءمة بين الذخائر المنتجة محلياً وأنظمة الطائرات من دون طيار، ما يشكل في مجمله إضافة قوية للصناعات الدفاعية التركية.

وفي السياق نفسه، أكد البروفسور حسن ماندل رئيس مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية " توبيتاك" أن "النجاح الأخير يوضح النقطة التي وصلت إليها الصناعات الدفاعية التركية، والمشاريع التي ينفذها معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية تبعث على الفخر".

وأشار إلى أهمية الأبحاث وجهود تطوير التكنولوجيا التي تقوم بها " توبيتاك" متعهداً الاستمرار في هذه الجهود وخاصة في الذكرى المئوية للجمهورية والستين لـ"توبيتاك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us