تجددت اشتباكات عنيفة، الاثنين، بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ صباح الأحد لمدة 72 ساعة.

وقال شهود عيان لـ"الأناضول"، إن "اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة اندلعت عصر اليوم (الاثنين)، بين الجيش و"الدعم السريع" في منطقة الفتيحاب، جنوبيّ أم درمان".

وأكد ناشطون في لجان المقاومة في المدينة، في بيان اطّلعت "الأناضول" على نسخة منه، "اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في منطقة الفتيحاب بين الجيش و(الدعم السريع)".

والأحد، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، هدوءً حذراً مع بدء هدنة جديدة الساعة السادسة صباحاً (04:00 ت.غ) تستمر 72 ساعة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أعلنتها السعودية والولايات المتحدة، مساء السبت.

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/أيار الماضي محادثات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقع خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.