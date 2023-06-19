سياسة
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مأساة قارب اليونان.. ارتفاع ضحايا الكارثة إلى 80 قتيلاً
أعلنت اليونان ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب قبالة سواحل شبه جزيرة مورا إلى 80 عقب الوصول إلى جثتين في المنطقة التي وقعت فيها الكارثة، ونقلهما إلى ميناء "كالاماتا"، في وقت تتزايد فيه شكوك إهمال خفر السواحل اليوناني ما أدى إلى وقوع الكارثة.
مأساة قارب اليونان.. ارتفاع ضحايا الكارثة إلى 80 قتيلاً
ارتفاع ضحايا كارثة قارب المهاجرين الغارق في اليونان إلى 80 قتيلاً / صورة: AA
19 يونيو 2023

أعلنت اليونان، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب قبالة سواحل شبه جزيرة مورا إلى 80 شخصاً من المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتزايد فيه شكوك إهمال خفر السواحل اليوناني ما أدى إلى وقوع الكارثة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر رسمية يونانية تأكيدها الوصول إلى جثتين في المنطقة التي وقعت فيها الكارثة، ونقلهما إلى ميناء "كالاماتا".

وكان زعيم تحالف اليسار الراديكالي المعارض ألكسيس تسيبراس قد زار ميناء كالاماتا والتقى مهاجرين ناجين من الحادثة، إذ نقلوا إليه أن خفر السواحل اليوناني دفع قاربهم نحو المياه الإقليمية لإيطاليا.

من جانبها، كانت شبكة "BBC" قد وصلت إلى بيانات من موقع "مارين ترافيك" لتتبع السفن تبين بقاء القارب 7 ساعات في مكانه من دون حراك قبل وقوع الحادثة، خلافاً لما ادَّعته الحكومة اليونانية.

ولم ترد السلطات اليونانية حتى مساء الاثنين على ما أوردته "BBC"، بينما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في تعامل حكومة اليونان مع حادثة غرق القارب.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) هانز ليتينز، قال إنهم أبلغوا السلطات اليونانية مسبقاً بوجود مركب صيد مكدَّس بالمهاجرين قبل غرقه قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.

والأربعاء، أعلنت السلطات اليونانية مصرع ما لا يقل عن 78 مهاجراً غير نظامي إثر غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.

وأشارت إلى إنقاذ 104 آخرين نُقلوا إلى ميناء كالاماتا مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وكان القارب المنكوب قد انطلق من طبرق الليبية متوجهاً إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، حسب منظمة "هاتف الإنذار" المدنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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