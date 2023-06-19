سياسة
1 دقيقة قراءة
وفد برئاسة نائب وزير الخارجية التركي يشارك في الجولة الـ20 من مسار أستانة
تشارك تركيا بوفد برئاسة نائب وزير الخارجية السفير براق آق تشابار في الجولة العشرين من مسار أستانة المتعلق بالملف السوري، ومن المقرر عقد الاجتماع الفني الثاني بين وزارات خارجية المسار الرباعي بين تركيا وإيران وروسيا وسوريا.
وفد برئاسة نائب وزير الخارجية التركي يشارك في الجولة الـ20 من مسار أستانة
أعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان أن الجولة العشرين لمسار أستانة بشأن الملف السوري ستعقد يومي 20 و21 يونيو/حزيران الجاري / صورة: AA Archive
19 يونيو 2023

تنطلق غداً الثلاثاء، الجولة العشرون لاجتماعات مسار أستانة بشأن الملف السوري.

وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، مشاركتها بوفد من مختلف مؤسسات الدولة يترأسه نائب وزير الخارجية السفير براق آق تشابار.

وأضاف البيان: "بهذه المناسبة، سيعقد الاجتماع الفني الثاني بين وزارات خارجية المسار الرباعي بين تركيا وإيران وروسيا وسوريا في أستانة".

سبق أن أعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان أن الجولة العشرين لمسار أستانة بشأن الملف السوري ستعقد يومي 20 و21 يونيو/حزيران الجاري

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ودول الأردن ولبنان والعراق ستشارك في الاجتماع بصفة المراقب

وكانت الجولة السابقة لمسار أستانة قد عُقدت يومي 22 و23نوفمبر/تشرين الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us