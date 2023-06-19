تنطلق غداً الثلاثاء، الجولة العشرون لاجتماعات مسار أستانة بشأن الملف السوري.

وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، مشاركتها بوفد من مختلف مؤسسات الدولة يترأسه نائب وزير الخارجية السفير براق آق تشابار.

وأضاف البيان: "بهذه المناسبة، سيعقد الاجتماع الفني الثاني بين وزارات خارجية المسار الرباعي بين تركيا وإيران وروسيا وسوريا في أستانة".

سبق أن أعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان أن الجولة العشرين لمسار أستانة بشأن الملف السوري ستعقد يومي 20 و21 يونيو/حزيران الجاري

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ودول الأردن ولبنان والعراق ستشارك في الاجتماع بصفة المراقب

وكانت الجولة السابقة لمسار أستانة قد عُقدت يومي 22 و23نوفمبر/تشرين الثاني.