شنت روسيا، فجر الثلاثاء، هجوماً جوياً واسعاً طوال الليل على أوكرانيا استهدف العاصمة ومدناً من الشرق إلى الغرب.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت 28 من أصل 30 طائرة مُسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تليغرام إن القوات والدفاعات الجوية حددت نحو 20 هدفاً للعدو ودمرتها في المجال الجوي حول كييف.

وأضاف "هجوم جوي مكثف آخر على العاصمة".

وقالت الإدارة العسكرية في لفيف، المدينة التي يسكنها نحو 700 ألف نسمة وتبعد 70 كيلومتراً من الحدود مع بولندا، إن روسيا قصفت "بنية تحتية حيوية" في المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأفادت التقارير الأولية بعدم وقوع إصابات.

وقال يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، على تليغرام إن الغارة الروسية استهدفت البنية التحتية للاتصالات والزراعة.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا فى زابوريجيا.

وقالت القيادة العسكرية العليا إن روسيا أطلقت سبعة صواريخ في الهجوم على زابوريجيا، وفق تقارير أولية.

أوكرانيا تصد هجوم القوات الروسية

من جانب آخر، قالت أوكرانيا، إنها طردت القوات الروسية من ثامن قرية في هجومها المضاد المستمر منذ أسبوعين، وتعهدت مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع "بضربة كبرى" في الأيام المقبلة رغم المقاومة الشديدة التي تبديها موسكو.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار إن القوات الأوكرانية استعادت قرية بياتيخاتكي الواقعة في قطاع شديد التحصين من خط المواجهة بالقرب من أقرب الطرق المباشرة إلى ساحل بحر آزوف في البلاد.

جاء ذلك ضمن تقدم كييف لما يصل إلى سبعة كيلومترات داخل الخطوط الروسية خلال أسبوعين، وسيطرت خلاله على 113 كيلومتراً مربعاً من الأراضي.

وأضافت ماليار عبر تليغرام "لن يتخلى العدو بسهولة عن مواقعه، وعلينا أن نعد أنفسنا لمواجهة صعبة.. الجيش يتحرك وفق المخطط والضربة الكبرى لم تأت بعد".

وقالت إن أشرس القتال يدور في شرق وجنوب أوكرانيا. وبشكل منفصل، قالت إن الجيش الأوكراني منع تقدماً روسيّاً في الشرق، حيث يركز وحداته، بما في ذلك قوات سلاح الجو.

في غضون ذلك، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي المصور إن جيش كييف يتقدم في بعض القطاعات ويسعى إلى صد هجمات مكثفة في مناطق أخرى. لكنه قال إن النتيجة النهائية في صالح أوكرانيا.

وأضاف "لم نفقد مواقع، وإنما حررنا بعضها. وهم فقط يتكبدون الخسائر".

ويبدو أن كلا الجانبين تكبد خسائر فادحة في القتال في الآونة الأخيرة، ويقول كلاهما إن الجانب الآخر خسائره أكبر.

وأودى الصراع بين الطرفين بحياة الآلاف من المدنيين، ودمر بلدات ومدناً، وأجبر ملايين الأشخاص على ترك منازلهم، بينما زاد التضخم العالمي وأعاد تشكيل الترتيبات الأمنية.