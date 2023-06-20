سياسة
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"تهديد حقيقي".. بايدن يحذّر من تهديدات بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية
صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديثه مع مجموعة من المتبرعين في كاليفورنيا، بأن تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي"، وذلك بعد أيام من تنديده بنشر روسيا مثل هذه الأسلحة في روسيا البيضاء.
"تهديد حقيقي".. بايدن يحذّر من تهديدات بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية
بايدن يحذّر من تهديدات بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية / صورة: Reuters
20 يونيو 2023

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي"، وذلك بعد أيام من تنديده بنشر روسيا مثل هذه الأسلحة في روسيا البيضاء.

ووصف بايدن السبت، إعلان بوتين أن روسيا نشرت أول أسلحتها النووية التكتيكية في روسيا البيضاء بأنه "تصرف غير مسؤول تماماً".

وقال بايدن لمجموعة من المتبرعين في كاليفورنيا الاثنين: "عندما كنت هنا قبل نحو عامين أقول إنني قلق من جفاف نهر كولورادو، نظر إليّ الجميع وكأنني مجنون".

وأضاف: "ونظروا إليّ النظرة نفسها عندما قلت إنني قلق بشأن استخدام بوتين أسلحة نووية تكتيكية. هذا حقيقي".

وكان رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قد قال الأسبوع الماضي، إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي قال إن بعضها أقوى ثلاث مرات من القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في 1945.

وهذه هي المرة الأولى التي تحرك فيها روسيا مثل هذا العتاد، المؤلف من أسلحة نووية أقصر مدى وأقل قوة يمكن استخدامها في ساحة المعركة، خارج حدودها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تعتزم تغيير موقفها إزاء الأسلحة النووية الاستراتيجية ردّاً على الخطوة التي أقدمت عليها موسكو، وإنها لم ترَ أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي.

وفي مايو/أيار الماضي، رفضت روسيا انتقادات بايدن لخطتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، قائلة إن الولايات المتحدة تنشر منذ عقود مثل هذه الأسلحة النووية في أوروبا.

وتراقب الولايات المتحدة وحلفاؤها وكذلك الصين، نشر القوات الروسية هذه الأسلحة من كثب، وحذروا مراراً من استخدام الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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