سياسة
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وزراء عرب يعتزمون اعتماد تاريخ اغتيال "أبو عاقلة" لمناصرة الإعلام الفلسطيني
أعلن رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن وزراء الإعلام العرب يعتزمون اعتماد تاريخ اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، يوماً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني.
وزراء عرب يعتزمون اعتماد تاريخ اغتيال "أبو عاقلة" لمناصرة الإعلام الفلسطيني
 وزراء عرب يعلنون يوماً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني / صورة: وكالة الأنباء الفلسطينية
20 يونيو 2023

يعتزم مجلس وزراء الإعلام العرب الإعلان عن 11 مايو/أيار من كل عام يوماً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني، تزامناً مع تاريخ استشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أحمد رشيد الخطابي، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، لوسائل الإعلام على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي انطلقت الاثنين في العاصمة الرباط وتستمر حتى غد الثلاثاء.

وتعقد اجتماعات اللجنة الدائمة تحضيراً لأعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب غداً الأربعاء، بالمغرب.

وقال الخطابي إن "وزراء الإعلام العرب سيعتمدون قراراً لإعلان 11 مايو/أيار من كل عام يوماً للتضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني".

وأضاف أن "هذا التاريخ يتزامن مع ذكرى اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي"، في 11 مايو/أيار 2022، أثناء تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وتابع المسؤول بالجامعة العربية أن "هناك عدة بنود في جدول أعمال اجتماع وزراء الإعلام العرب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومدينة القدس"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاثنين، انطلقت اجتماعات الدورة 99 للجنة الدائمة للإعلام العربي التي تستمر يومين، تحضيراً لأعمال مجلس وزراء الإعلام العرب في الرباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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