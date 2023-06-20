يعتزم مجلس وزراء الإعلام العرب الإعلان عن 11 مايو/أيار من كل عام يوماً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني، تزامناً مع تاريخ استشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أحمد رشيد الخطابي، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، لوسائل الإعلام على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي انطلقت الاثنين في العاصمة الرباط وتستمر حتى غد الثلاثاء.

وتعقد اجتماعات اللجنة الدائمة تحضيراً لأعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب غداً الأربعاء، بالمغرب.

وقال الخطابي إن "وزراء الإعلام العرب سيعتمدون قراراً لإعلان 11 مايو/أيار من كل عام يوماً للتضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني".

وأضاف أن "هذا التاريخ يتزامن مع ذكرى اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي"، في 11 مايو/أيار 2022، أثناء تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وتابع المسؤول بالجامعة العربية أن "هناك عدة بنود في جدول أعمال اجتماع وزراء الإعلام العرب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومدينة القدس"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاثنين، انطلقت اجتماعات الدورة 99 للجنة الدائمة للإعلام العربي التي تستمر يومين، تحضيراً لأعمال مجلس وزراء الإعلام العرب في الرباط.