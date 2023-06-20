قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً، مساء الاثنين، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (20 عاماً) استُشهد برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم".

فيما قال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال في حوسان، استخدم فيها الجيش الرصاص الحي والمعدني.

اقتحام المسجد الأقصى

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، المسجد الأقصى بمدينة القدس، وأفرغته من الحراس والموظفين والمعتكفين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي وأخرجت المعتكفين وصادرت حقائبهم.

وأضافوا أن عناصر من شرطة الاحتلال، أفرغت بعد ذلك المسجد الأقصى من الحراس وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بعد إجبارهم على الخروج منه، واعتقلوا أحد الحراس.

وأكد الشهود أن ما حدث هو عملية تفريغ للمسجد الأقصى من الحراس والمعتكفين. وكانت دعوات محلية قد صدرت للاعتكاف في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

وتشهد الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس توتراً متزايداً منذ تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل".