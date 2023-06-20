حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية على وقف قراراتها الأخيرة بشأن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم غوتيريش، في بيان، إن "الأمين العام منزعج بشدة من قرار الحكومة الإسرائيلية أمس تعديل إجراءات التخطيط الاستيطاني".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تسرع التغييرات في تقدم خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وذكر البيان أن "غوتيريش يشعر بقلق عميق أيضاً بشأن الخطة المتوقعة الأسبوع المقبل لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية استيطانية من قبل سلطات التخطيط الإسرائيلية".

وأشار إلى أن توسيع المستوطنات "محرك خطير للتوترات والعنف ويؤدي إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية".

من جهته طالب الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاثنين، إسرائيل بـ"عدم المضي قدماً في الاستيطان".

وقال في بيان: "انسجاماً مع معارضتنا القوية منذ فترة طويلة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من إعلان إسرائيل تسريع مخططاتها لإقرار بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة في نهاية يونيو/حزيران (الجاري)".

وأضاف أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عقبة أمام السلام وتهدد حل الدولتين".

وتابع: "الخطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوتر على الأرض".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على قرار يخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على مخططات الاستيطان وتسريع وتيرته.

وحسب ما نشرته حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.