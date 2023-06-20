خلصت دراسة علمية نُشرت نتائجها الثلاثاء، إلى أن الأنهار الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، ما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من ملياري شخص.

فبين عامي 2011 و2020، ذابت الأنهار الجليدية بنسبة 65% أسرع مقارنة بالوتيرة المسجلة في العقد السابق، وفق الدراسة التي أجراها المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة (ICIMOD).

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة فيليبوس ويستر لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "ارتفاع درجات الحرارة يؤدي، كما هو متوقع، إلى ذوبان الجليد. لكن ما هو غير متوقع ومقلق للغاية السرعة" التي يحصل بها ذلك.

وأشار إلى أن الذوبان "يحدث بسرعة أعلى كثيراً مما كنا نظن".

ولفت التقرير إلى أن الأنهار الجليدية في سلسلة جبال هندو كوش والهملايا تشكّل مصدراً مهماً للمياه لنحو 240 مليون شخص في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى 1,65 مليار شخص آخرين في المناطق المحيطة.

واستناداً إلى مسارات الانبعاثات الحالية، قد تفقد الأنهار الجليدية ما يصل إلى 80% من كتلتها الحالية بنهاية القرن الحالي، وفق تقديرات مركز ICIMOD، وهي منظمة حكومية دولية مقرها في نيبال وتضم أيضاً أفغانستان وبنغلادش وبوتان والصين والهند وبورما وباكستان.

وتُغذي الأنهار الجليدية في جبال الهملايا 10 من أهم أحواض الأنهار في العالم، بما في ذلك نهر الغانج، والسند، والنهر الأصفر، وميكونغ، وإيراوادي. وتوفّر كذلك الغذاء والطاقة والدخل لمليارات البشر بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت نائبة رئيس مركز ICIMOD إيزابيلا كوزيل: "يعتمد مليارا شخص في آسيا على المياه القادمة من الأنهار الجليدية والثلوج. وعواقب فقدان هذا الغلاف الجليدي تفوق التصور".

وحتى إذا جرى حصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بموجب اتفاق باريس للمناخ، فمن المتوقع أن تفقد الأنهر الجليدية ما بين ثلث ونصف حجمها بحلول 2100، وفق الدراسة.

وقال ويستر إنّ "هذا يؤكد الحاجة إلى عمل مناخي عاجل"، مضيفاً: "كل زيادة صغيرة سيكون لها تأثير هائل ونحن حقاً بحاجة إلى العمل على لجم تغير المناخ".