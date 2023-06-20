سياسة
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جنين.. ارتفاع حصيلة شهداء الاقتحام الإسرائيلي إلى 6 فلسطينيين
ارتقى شهيد فلسطيني آخر صباح الثلاثاء، ليرتفع عدد الشهداء جراء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين إلى 6. فيما تجاوز عدد الإصابات 91.
جنين.. ارتفاع حصيلة شهداء الاقتحام الإسرائيلي إلى 6 فلسطينيين
ارتفاع حصيلة شهداء الاقتحام الإسرائيلي في جنين إلى 6 فلسطينيين / صورة: AFP
20 يونيو 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها الاثنين إلى 6، عقب وفاة رجل متأثراً بإصابته.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بـ"استشهاد أمجد عارف فياض أبو جعص (48 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن".

وأضافت أنه بوفاة جعص "يرتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين أمس الاثنين، إلى 6 بينهم طفل".

وأشارت الوزارة إلى أن عدد "الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بلغ منذ مطلع العام الجاري 170 شهيداً".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت الاثنين، أن عدد الإصابات الناجم عن الاقتحام الإسرائيلي بلغ 91، بينهم 23 في حالة الخطر.

والاثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، فتعرضت قواته لإطلاق نار وعمليات تفجير أدت إلى إصابة 7 من جنوده بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وفق بيان للجيش.

ومنذ أكثر من عام يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق للنار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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