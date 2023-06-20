تستعد فرقاطة TCG Istanbul التركية للانطلاق من الميناء لأول مرة، إذ بدأ طاقمها المختلص بإجراء اختبارات بحرية تهدف إلى اكتساب السفينة الخبرة الملاحية، قبل الانطلاق الرسمي.

وستبدأ مع انطلاق الفرقاطة مسيرة تدريب جديدة وذات قيمة عالية لموظفيها.

ويعد انطلاق هذه الفرقاطة نقطة تحول مهمة في قدرة صناعة الدفاع التركية على إنتاج سفن عسكرية بموارد محلية ووطنية، ونقطة تحول في الوطن الأزرق.

ومفهوم الوطن الأزرق Mavi Vatan هو مصطلح فوق سياسي ومفهوم جيوستراتيجي طورته أنقرة، ويعبر عن قيمة وطنية رمزية شكلت فيما بعد عقيدة بحرية للسفن التركية أثناء تحركاتها في امتداداتها وحدودها المائية.

وفي هذه المرحلة تمكنت تركيا من إنتاج كلّ من الصواريخ وأنظمة إطلاق عمودية خاصة بالفرقاطة، إذ تتمتع بنظام إطلاق عمودي محلي الصنع، وهذا ما يمكّنها من إطلاق صواريخ محلية.

وتعتبر تركيا من الدول القليلة التي تنتج نظام إطلاق الصواريخ، ما يتيح لها إمكانية تصدير صواريخ دفاع جوي بعيدة المدى تركية الصنع إلى الأسواق العالمية.

وتكمن أهمية فرقاطة TCG Istanbul في كون معظم أجزائها محلية الصنع لأول مرة في مثل هذا النظام المعقد، وهي خطوة في مهمة للغاية لصناعة دفاعية مستقلة تماماً.

وأشار اختصاصي البحرية والدفاع كوزان سلجوق إركان إلى إجراء اختبارات متعددة على متن الفرقاطة في المستقبل القريب متمثلة في مهمات مثل إطلاق النار البحري أو إجراء حرب إلكترونية في الميدان.

وقال: "فرقاطة TCG Istanbul لديها قدرة على صيد الغواصات، ولديها أنظمة رادار وأسلحة، ويمكن أن تصاحب في المهمات سفناً عسكريةً أخرى مثل TCG Anadolu"، كما أشار إلى مساهمة هذه السفن العسكرية في صادرات تركيا.