عاش عدد كبير من الصحفيين أمس الاثنين أجواء رعب شديد، عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم خلال تغطيتهم الاشتباكات في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، التي استُشهد على إثرها 6 شبان فلسطينيين، وأصيب 91 آخرون بجروح، منها خطيرة.

وقال عدد من الصحفيين الذين شاركوا في تغطية الاشتباكات إنهم تعرضوا لإطلاق نار مباشر، وإنّ قوات الاحتلال حاولت استهدافهم، فيما أصيب المصور الصحفي حازم ناصر بجروح ونُقِل إلى المستشفى عقب إصابته بالرصاص الحي خلال التغطيات في ساحات الاشتباك التي لم تكن بعيدة عن مكان استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال العام الماضي.

واستطاعت TRT عربي الوصول إلى عدد من هؤلاء الصحفيين وجمع شهاداتهم حول ما حدث، ومن ضمنهم مراسل TRT عربي الذي شارك في التغطية الميدانية، ونقل أجواء "لحظات الرعب".

قناصون يترصدون الصحفيين

يقول مراسل وكالة جي ميديا الإخبارية ​​سامر خويرة: "كنا نحو 7 صحفيين من وسائل إعلامية مختلفة نغطي الأحداث من سطح بناية غرب مخيم جنين، وكنا بعيدين نسبياً عن منطقة الاشتباكات".

ويضيف خويرة لـTRT عربي: "خلال التغطية، قال أحد الزملاء إنّ إشارة ليزر لقناص مرت بوجهه، وأكّد الأمر زميل آخر، فانبطحنا جميعاً أرضاً، وبدأنا نسمع صوت إطلاق الرصاص".

خلال التغطية، قال أحد الزملاء إنّ إشارة ليزر لقناص مرت بوجهه، وأكّد الأمر زميل آخر، فانبطحنا جميعاً أرضاً، وبدأنا نسمع صوت إطلاق الرصاص. - مراسل وكالة جي ميديا ​​- سامر خوير

ويتابع: "على الأقل سمعنا دوي 3 أو 4 رصاصات، قبل أن نحاول سحب مُعَدّاتنا والخروج من العمارة زحفاً على بطوننا".

لحظات رعب خالصة

من جهته روي مراسل TRT عربي إبراهيم خلف لحظات الرعب التي عاشها، قائلاً: "كنا نحضّر لمداخلة بعيداً عن الاشتباكات بنحو 6 كيلومترات، وكان هناك مجموعة من الصحفيين العاملين بقنوات مختلفة، منها طاقم TRT عربي".

وتابع: "قبل المداخلة سمعنا دوي إطلاق نار قريب، وأخبرنا الزملاء أن رصاص القناصة يستهدفنا، فانبطحنا أرضاً محتمين بجدار إسمنتي، قبل أن ننسحب تدريجياً زحفاً على الأرض"، ويضيف: "كانت بحق لحظات رعب خالصة".

ولفت خلف إلى أن "الاستهداف وقع رغم ارتداء جميع الصحفيين الدروع الواقية والزي الرسمي المتعارف عليه دولياً".

كانت بحق لحظات رعب خالصة.. أخبرنا الزملاء أن رصاص القناصة يستهدفنا، فانبطحنا أرضاً محتمين بجدار إسمنتي، قبل أن ننسحب تدريجياً زحفاً على الأرض. - مراسل TRT عربي - إبراهيم خلف

خلف أشار أيضاً إلى الإصابات البالغة التي أُصيب بها الزميل المصور حازم ناصر، وهو مصور يعمل بشركة تقدم خدمات إعلامية لعدة جهات، منها TRT عربي، موضحاً أنّ "الزميل حازم حوصر وأُطلِق النار عليه أكثر من مرة حتى أصيب في بطنه برصاصة ونُقِل إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى النجاح".

وأفاد زملاء وأصدقاء لناصر بأن "وضعه الصحي صعب للغاية، ويتكلم بصعوبة، لكن الأطباء يؤكدون عدم وجود خطورة على حياته".

"استهدفوه مرتين"

في السياق نفسه، قال مراسل قناة رؤيا الأردنية حافظ أبو صبرة لـTRT عربي إن "حازم ناصر حوصر لأكثر من ثلث ساعة وهو يحاول الاستغاثة بالصليب الأحمر لإخراجه من موقعه، وبعد أن استطاعت سيارة إسعاف نقله إلى مكان آخر اعتُقِد أنه آمن، جرى استهدافه مجدداً".

وأضاف صبرة: "استهداف الصحفيين أمس كان عنيفاً مخيفاً، ولم يكن متوقعاً أو مبرراً، وقصص استهداف الصحفيين تشير إلى 4 مواقع مختلفة".

بمجرد سماع صوت الرصاصة انبطحت أرضاً، واستطعت التسلل إلى داخل السيارة وتحرّكت بها بشكل جنونيّ. - مراسل قناة رؤيا الأردنية - حافظ أبو صبرة

وبخصوص الاستهداف الذي تعرّض له شخصياً، قال: "الاستهداف الذي تعرّضت له كان بالقرب من دوار العودة على بعد 300 متر من الاشتباكات في منطقة لم يكن فيها أحد غيري، وكنت أصوّر بهاتفي".

وتابع: "بمجرد سماع صوت الرصاصة انبطحت أرضاً، واستطعت التسلل إلى داخل السيارة وتحرّكت بها بشكل جنونيّ".

وكما أكّد مراسل TRT عربي إبراهيم خلف، قال صبرة إنّ "جميع الصحفيين كانوا يرتدون الزي الرسمي المتعارف عليه دولياً للصحافة من سترة واقية وخوذة لحماية الرأس".

ارتفاع حصيلة الشهداء

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها يوم الاثنين إلى 6، عقب وفاة شخص متأثراً بإصابته.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بـ"استشهاد أمجد عارف فياض أبو جعص (48 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن". وأضافت أنه بوفاة جعص "يرتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين أمس الاثنين إلى 6، بينهم طفل".

وأشارت الوزارة إلى أن عدد "الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بلغ منذ مطلع العام الجاري 170 شهيداً".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الاثنين أن عدد الإصابات الناجم عن الاقتحام الإسرائيلي بلغ 91، بينهم 23 في حالة الخطر.

ويوم الاثنين، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، فتعرضت قواته لإطلاق نار وعمليات تفجير أدت إلى إصابة 7 من جنوده بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وفق بيان للجيش.

ومنذ أكثر من عام، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتَي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق النار.