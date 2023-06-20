سياسة
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الرئيس التركي يعزي باكستان بضحاياها في القارب الغارق قرب اليونان
أفادت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدّم تعازيه في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بمواطنيه الذين لقوا مصرعهم في القارب المنكوب قبالة سواحل اليونان.
الرئيس التركي يعزي باكستان بضحاياها في القارب الغارق قرب اليونان
أردوغان يعزي باكستان بضحاياها في القارب الغارق قرب اليونان. / صورة: AA
20 يونيو 2023

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بمواطنيه الذين لقوا مصرعهم في القارب المنكوب قبالة سواحل اليونان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الثلاثاء، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية.

وقدم أردوغان تعازيه لشريف في الضحايا الباكستانيين الذين لقوا مصرعهم غرقاً الأربعاء الماضي في قارب كان يُقِلّ مهاجرين غير نظاميين.

وأعرب الرئيس التركي عن حزنه الشديد إزاء ذلك الحادث المأساوي، وأفاد بأنه يشاطر الشعب الباكستاني أحزانه وآلامه بهذا المصاب.

والاثنين، أعلن شريف يومَ حدادٍ وطنيّاً على مستوى البلاد عقب غرق مهاجرين من مواطني بلاده قبالة سواحل اليونان.

والأربعاء، أعلنت السلطات اليونانية غرق قارب كان يُقِل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل شبه جزيرة مورا، أسفر عن مصرع 80 مهاجراً، بينهم باكستانيون.

وكان القارب المنكوب انطلق من طبرق الليبية متوجهاً إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، حسب منظمة هاتف الإنذار المدنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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